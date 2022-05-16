إنتخابات 2022- الأخبار: باستثناء 60 مركزاً... نسبة الاقتراع تتجاوز الـ40%

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بلغت نسبة الاقتراع النهائية في كلّ لبنان 41.04%، باستثناء 60 مركزاً من أصل 1752.
نسب الاقتراع بحسب الدوائر الكبرى:
ـــ بيروت الأولى: 28.50%
ـــ بيروت الثانية: 38.33%
ــــ جبل لبنان الأولى: 55.93%
ــــ جبل لبنان الثانية: 42.70%
ــــ جبل لبنان الثالثة: 43.44%
ــــ جبل لبنان الرابعة: 44.49%
ــــ الشمال الأولى: 40.73%
ــــ الشمال الثانية: 30.60%
ــــ الشمال الثالثة: 38.45%
ــــ الجنوب الأولى: 42.30%
ــــ الجنوب الثانية: 42.77%
ــــ الجنوب الثالثة: 41.76%
ــــ البقاع الأولى: 43.02%
ــــ البقاع الثانية: 34.20%
ــــ البقاع الثالثة: 48.90%