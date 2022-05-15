بو صعب: أتوقع تراجعاً في الارقام!

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توقع عضو تكتل لبنان القوي النائب الياس بو صعب، تراجعاً في أرقامه الانتخابية بفعل المعركة الكاثوليكية التي قامت بين التيار الوطني الحر والقوات في دائرة المتن الشمالي.

وقال بو صعب خلال مداخلة تلفزيونية عبر الـ”mtv”: “النتائج اليوم علّمتنا درساً وتؤكد أنه يجب إجراء إعادة تقييم والشعب لا يريد أن يسمع الخلافات السابقة والناس أطلقت صرخة لإعادة النظر بكل الذين كانوا مرشحين “.

وأضاف: “الأرقام متراجعة وحصلت معركة كاثوليكية بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية ومهما كانت نتيجتها فالجميع خاسر”، مشدداً على أهمية البدء بنقاش جديد خارج المحاصصة وعدد الوزراء”.