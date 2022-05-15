اليكم نسبة الاقتراع النهائية في صيدا!

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انتهت العملية الانتخابية في مدينة صيدا عند السابعة مساء، حيث اقفلت صناديق الاقتراع وانطلقت عملية فرز الاصوات.



وكانت المراكز الانتخابية الكبيرة قد شهدت إقبالا لافتا وازدحاما قبيل الدقائق الاخيرة من إقفال الصناديق، وبلغت نسبة المشاركة نحو 45 بالمئة، بعدما كانت قد سجلت في انتخابات العام 2018 نحو 58 بالمئة.



وكان اليوم الانتخابي الطويل قد انطلق بسلاسة وهدوء في مراكز الاقتراع التي بلغ عددها 16 مركزا، ولم يخرق هدوء المشهد سوى اشكالات بسيطة، في وقت رصدت جمعية لادي لمراقبة الانتخابات مخالفات عدة، كان ابرزها مرافقة مندوبي اللوائح للمقترعين الى ما وراء العازل بحجة مساعدتهم، وكذلك تسجيل فوضى في بعض المراكز نتيجة نقص بالمستلزمات وانقطاع في التيار الكهربائي.

يذكر ان عدد الناخبين في صيدا يبلغ 68 ألف ناخب اقترع منهم 45 بالمئة اي نحو 30600 ألف ناخب، وينتظر احتساب عدد المقترعين في منطقة جزين لتحديد الحاصل المتوقع في الدائرة.