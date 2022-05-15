فياض: كنا سندخل المفاوضات النهائية مع البنك الدولي لتمويل ربط الكهرباء بين سوريا ولبنان لكنه عدل شروطه

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قال وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض، خلال فعاليات المؤتمر الأول للاستثمار في قطاع الكهرباء والطاقات المتجددة في سوريا: "كنا سندخل مرحلة المفاوضات الرسمية النهائية مع البنك_الدولي للحصول على مبلغ 300 مليون دولار لتمويل مشروع الربط الكهرباء بين سوريا ولبنان مدى سنتين، بالتوازي مع إتمام العقود لاستجرار الغاز وهي شبه جاهزة".

وأضاف: "البنك الدولي عدل شروطه بضرورة إنهاء العقود كليا للدخول في المفاوضات المالية".

وختم: "سيتم إنهاء العقود مع وزير النفط والثروة المعدنية السوري بسام طعمة، حتى ترسل الى الأسرة الدولية والبنك الدولي والإدارة الأميركية لإخبارهم أنها جاهزة، وفي انتظار التمويل".