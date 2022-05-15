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توضيح من مكتب وزير الداخلية بشأن تمديد مدّة الاقتراع

15
MAY
2022
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صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، البيان الآتي:
 
يتم التداول في بعض وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي في موضوع امكانية اصدار وزير الداخلية قرارا بتمديد مدة الاقتراع ما بعد الساعة السابعة مساء وانه سبق ان اعتمد هذا التدبير في الانتخابات النيابية العامة للعام 2018.
 
يهم المكتب الاعلامي لوزير الداخلية والبلديات ان يوضح الآتي:
 
1 - ان المادة 97 من قانون الانتخاب قد نصت على وجوب اعلان رئيس القلم ختام عملية الاقتراع بحلول الساعة السابعة مساء، ما لم يكن ثمة ناخبين حاضرين في باحة مركز الاقتراع لم يدلوا بأصواتهم بعد، حيث يصار عندها الى تمديد المدة لحين تمكينهم من الاقتراع ويشار الى هذه الواقعة في محضر القلم، وعليه، فإنه يحصر تمديد الاقتراع فقط في حال ثمة ناخبين حاضرين في باحة مركز القلم حيث يتم اغلاق المدخل المؤدي الى باحة المركز من قبل عناصر قوى الامن الداخلي المولجة بحفظ الامن داخل المركز الى حين تمكينهم من الاقتراع. 

2 - لم يحصل ان صدر أي قرار سابقا لا سيما في الانتخابات النيابية التي جرت عام 2018 يتعلق بتمديد مدة الاقتراع خلافا لاحكام المادة 97 اعلاه.

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