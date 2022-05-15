نسب الإقتراع في الدّوائر الإنتخابية الخمسة عشر حتّى السّاعة الخامسة مساءً

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نسب الإقتراع في الدّوائر الإنتخابية الخمسة عشر حتّى السّاعة 5 :
-بيروت الأولى: نسبة الإقتراع: 26,53%
-بيروت الثانية: نسبة الإقتراع: 28,21%
-البقاع الأولى: نسبة الإقتراع: 31,20%
-البقاع الثانية: نسبة الإقتراع: 26,00%
-البقاع الثالثة: نسبة الإقتراع: 39,83%
-الجنوب 1: نسبة الإقتراع: 32,45%
-الجنوب2: نسبة الإقتراع: 31,72%
-الجنوب 3: نسبة الإقراع: 32,98%
-الشمال الأولى: نسبة الإقتلراع: 26,80%
-الشمال الثانية: نسبة الإقتراع: 22,09%
-الشمال الثالثة: نسبة الإقتراع: 31,70%
-جبل لبنان 1: نسبة الإقتراع: 44,71%
-جبل لينان 2: نسبة الإقتراع: 33,48%
-جبل لبنان 3: نسبة الإقتراع: 29,70%
-جبل لبنان 4: نسبة الإقتراع: 35,77%