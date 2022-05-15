أصدرت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي جدولا يظهر نسب الاقتراع بحسب التوقيت في الدوائر الانتخابية الخمسة عشر.
دائرة بيروت الأولى: 17.53%
دائرة بيروت الثانية: 22.81%
دائرة جبل لبنان الأولى(جبيل - كسروان): 13.63%
دائرة جبل لبنان الثانية (المتن): 18.28%
دائرة جبل لبنان الثالثة(بعبدا): 18.16%
دائرة جبل لبنان الرابعة(الشوف - عالية): 18.02%
دائرة الجنوب الأولى (صيدا - جزين): 15.65%
دائرة الجنوب الثانية (قرى صيدا - صور):13.13%
دائرة الجنوب الثالثة (حاصبيا - مرجعيون النبطية - بنت جبيل): 16.08%
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دائرة الشمال الأولى(عكار): 21.77%
دائرة الشمال الثانية (المنية - الضنية - طرابلس): 10.66%
دائرة الشمال الثالثة (زغرتا - بشري - الكورة - البترون): 20.60%
دائرة البقاع الأولى (زحلة): 25.70%
دائرة البقاع الثانية (راشيا - البقاع الغربي): 18.07%
دائرة البقاع الثالثة (بعلبك والهرمل): 32.14%
نسبة كل لبنان: 25.26%