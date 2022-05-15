أعلنت غرفة عمليّات قوى الأمن الداخلي، التّابعة لوزارة الداخلية والبلديات، أنّ "النّسبة العامّة للاقتراع في الانتخابات النيابية بلغت 25,26% حتّى السّاعة الثّالثة من بعد الظّهر".

وقد توزّعت النّسب بحسب الدّوائر، على الشّكل الآتي:

- بيروت الأولى: 17,53%

- بيروت الثّانية: 22,81%

- جبل لبنان الأولى: جبيل 38,56% - كسروان 42,04%

- جبل لبنان الثّانية: 27,99%

- جبل لبنان الثّالثة: 27,73%

- جبل لبنان الرّابعة: الشوف 27,97% - عاليه 29,56%

- الجنوب الأولى: جزين 26,17% - صيدا 26,11%

-الجنوب الثّانية: صور 25,44% - قرى صيدا 23,35%

- الجنوب الثّالثة: بنت جبيل 28,85% - مرجعيون حاصبيا 26, 80% - النبطية 31,36%

- الشّمال الأولى: 21,77%

- الشّمال الثّانية: المنية 15,70% - الضنية 17,12% - طرابلس 12,55%

- الشّمال الثّالثة: الكورة 20,01% - البترون 37,50 - بشري 26,54% - زغرتا 21,64%

- البقاع الأولى: 25,70%

- البقاع الثّانية: 18,07%

- البقاع الثّالثة: 32,14%".