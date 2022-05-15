"هيئة الإشراف" تذكر بالصمت الانتخابي

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طلبت هيئة الإشراف على الإنتخابات، في بيان، “بنتيجة رصدها المباشر لمجريات العملية الإنتخابية ، لحظت هيئة الإشراف على الإنتخابات، من خلال التقارير التي تردها من غرفة العمليات التابعة لها، حصول مخالفات بالمئات ناتجة عن خرق الصمت الإنتخابي من مختلف وسائل الإعلام والمرشحين والجهات السياسية، وهي تعكف على دراسة التقارير المتعلقة بهذه المخالفات واتخاذ الإجراءات الفورية بشأنها، ومنها الإحالة إلى المراجع القضائية المختصة، وإن الهيئة مستمرة بمواكبة العملية الإنتخابية حتى اقفال صناديق الإقتراع،

من وسائل الإعلام كافة والمرشحين والجهات السياسية الإلتزام الفوري بالصمت الإنتخابي، وفقاً للأحكام المنصوص عليها في قانون الإنتخاب”.