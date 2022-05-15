رئيس الجمهورية واللبنانية الأولى يدليان بصوتيهما في الانتخابات النيابية في حارة حريك

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الرئيس عون يدعو اللبنانيين الى الادلاء بأصواتهم: لا يمكن للمواطن ان يكون محايدا في قضية أساسية تتصل باختيار نظام الحكم

دعا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اللبنانيين الى التوجه الى أقلام الاقتراع اليوم والادلاء بأصواتهم "لأن المواطن لا يمكن ان يكون حياديا في قضية أساسية تتصل باختيار نظام الحكم.

كلام الرئيس عون جاء بعد ادلائه بصوته عند التاسعة والربع صباح اليوم، في المركز الاجتماعي التابع لحارة حريك حيث قيد رئيس الجمهورية.

وكان الرئيس عون وصل مع اللبنانية الاولى السيدة ناديا الشامي عون الى مركز الاقتراع حيث قوبل بالتصفيق والهتاف بحياته من الناخبين الذين تجمعوا امام المركز. وقدمت له طفلة باقة من الزهر، وتوجه بعدها الى قلم الاقتراع الخاص بالرجال، فيما توجهت اللبنانية الأولى الى القلم الخاص بالنساء.

وبعد انتهاء الاقتراع وقّع الرئيس عون على لائحة الشطب، وغمس اصبعه بالحبر الأزرق، ثم تحدث الى الصحافيين وقال:

"الاقتراع واجب على كل مواطن. ولا يمكن للمواطن ان يكون محايدا في قضية كبيرة هي أساسية في اختيار نظام الحكم. وكل 4 سنوات يعيش مرحلة يمكنه من خلالها التمييز بين من انجز من النواب، ولماذا، ومن لم ينجز شيئاً. نتمنى على الجميع، وخصوصا من أفراد عائلاتكم الذي لم يدلوا بأصواتهم بعد، ان يتوجهوا الى صناديق الاقتراع".

وبعد ذلك غادر الرئيس عون واللبنانية الأولى قلم الاقتراع عائدين الى قصر بعبدا.