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فياض بعد الإدلاء بصوته: نريد اليوم دعم كل الدول من اصدقاء لبنان لننهض به

15
MAY
2022
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ادلى وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض بصوته صباح اليوم  فور فتح صناديق الاقتراع في قلم رقم واحد في بلدته بترومين وقال قمنا اليوم بواجبنا الوطني مثنيا على تنظيم سير العملية الانتخابية، اضاف : أعجبني التنظيم واشكر كل من ساعدنا لاتمام هذه العملية  ،لأنه منذ صدور بيان هذه الحكومة كان من أساسيات الأمور لديها إتمام العملية الانتخابية بخير وسلام ، متمنيا ان تكون بادرة نجاح لمستقبل افضل للوطن ولأبنائه.  
 
وتابع نريد اليوم دعم كل الدول من اصدقاء لبنان لننهض به لأننا بحاجة لكل مساعدة .
 
وفور ادلائه بصوته انطلق الوزير فياض الى سوريا تلبية لدعوة نظيره وزير الكهرباء السوري غسان الزامل لحضور مؤتمر الطاقة المتجددة في دمشق حيث سيلتقي ايضا على هامش المؤتمر وزير النفط والثروة المعدنية بسام طعمة وسيعملان مع فريقي العمل على اتمام معاهدة نقل ومبادلة الغاز المصري الذي يصل عبر الاردن الى سوريا ويبادل الى لبنان .
 
كما من المتوقع ان يلتقي كلا من رئيس الوزراء و وزير الاقتصاد السوري خلال زيارته التي ستدوم يومين اي حتى مساء الغد .
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