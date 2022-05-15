إنتخابات ٢٠٢٢ - انطلاق العملية الانتخابية في لبنان

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tayyar.org -
انطلقت عند السابعة صباحاً الانتخابات النيابية في المحافظات، في جوّ من الهدوء، وسط اجراءات أمنية مشدّدة اتخذتها عناصر الجيش وقوى الامن الداخلي.
وتوزعت اللوائح كالآتي:
بيروت(دائرتان)
بيروت الأولى - 6 لوائح
بيروت الثانية - 9 لوائح
جبل لبنان(4 دوائر)
قضاءا جبيل وكسروان - 7 لوائح
قضاء المتن - 6 لوائح
قضاء بعبدا - 7لوائح
قضاءا الشوف وعاليه - 7 لوائح
الشمال (3 دوائر)
عكار - 8 لوائح
الضنية المنية وطرابلس - 11 لائحة
البترون الكورة بشري وزغرتا - 7 لوائح
البقاع (3 دوائر)
زحلة - 8 لوائح
البقاع الغربي وراشيا - 6 لوائح
بعلبك الهرمل - 6 لوائح
الجنوب(3 دوائر)
صيدا وجزين - 7لوائح
صور وقرى صيدا الزهراني - 4 لوائح
النبطية وبنت جبيل وحاصبيا - مرجعيون - 3 لوائح