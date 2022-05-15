عناوين الصحف ليوم الأحد 15 أيار 2022

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النهار: أيّ خريطة سياسية سينتهي إليها اليوم الانتخابي الحاسم؟



الديار: اليوم المنازلة الكبرى: معركة مسيحية وضبابية في الشارع السنّي والثنائي الشيعي يحشد لمنع الخرق

باريس لم تطرح مع اللبنانيين المؤتمر الحواري والاولوية للحكومة الجديدة والاصلاحات

استنفار امني كبير لحماية الانتخابات... وعون يتطلع لانتخاب رئيس يكمل «خارطة طريقه»

الأنباء الكويتية: 75 ألف جندي وأمني انتشروا حول مراكز التصويت.. ومعارك كلامية جارحة بين الأحزاب والتيارات حتى اللحظات الأخيرة قبل الصمت الانتخابي

صناديق الاقتراع تقول كلمتها اليوم.. و«كسر عظم» في بيروت وطرابلس والجبل

الشرق الأوسط: انتخابات لبنان: الدوائر المسيحية تتصدر التنافس ومعارك محتدمة بين «القوات» و«حزب الله»