living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

وزير الدفاع: نريد ان يكون يوم الانتخاب نهارا وطنيا ديمقراطيا بامتياز

14
MAY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 اعتبر وزير الدفاع الوطني موريس سليم، في حديث الى ال"أم تي في"، أن "المواطن يسترجع سلطته الديمقراطية الشخصية يوم الانتخاب ليفوض من ينوب عنه في الندوة البرلمانية".


وأوضح أن "الجيش جاهز في المناطق كافة ليمنع استباقيا حصول أي عملية من شأنها أن تخل بأمن الانتخابات وسلامتها"، وقال: "نريد ان يكون يوم الأحد نهارا وطنيا ديمقراطيا بامتياز، وان يمارس الناس حقهم الانتخابي من دون التعرض لأي ضغوط او اي اخلال بالأمن".

وذكر بأن "الجيش، كونه مكلفا والقوى الامنية الأخرى بمختلف الأسلاك بحماية العملية الانتخابية، لديه خطة متكاملة، واعتبارا من السبت أصبحت جهوزيته مئة بالمئة على كامل الاراضي اللبنانية، لحماية هذه العملية الانتخابية التي ترتدي أهمية كبيرة على الصعيد الوطني".

وأشار الى ان "غرفة العمليات المركزية في قيادة الجيش تتمثل فيها، الى الجيش، قوى الامن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة عبر ضباط ينتدبون من قبلها. اما على مستوى قيادات المناطق العسكرية الخمس، فإن كل قائد منطقة عسكرية مسؤول عن حفظ الأمن في منطقته خارج مراكز الاقتراع. ويكون لدى كل قائد منطقة غرفة عمليات تتمثل لديه فيها قوى الامن الداخلي. ومعلوم ان كل وحدات الجيش الأخرى منتشرة اساسا على مساحة الوطن، في قطاعاتها وتقوم بدورها لحفظ الاستقرار وضبط أي محاولة للإخلال بالأمن. وعلى صعيد مراكز الاقتراع تقوم قوى الجيش بحماية محيط هذه المراكز وتعمل على تسهيل وصول الناخبين اليها. أما في داخل المراكز فالجيش لا يتدخل الا اذا حصل اي خلل في الداخل واذا كانت قوى الامن بحاجة لمؤازرته. في هذه الحالة يطلب المسؤول في قوى الامن الداخلي مؤازرة الجيش بموجب طلب خطي، ويتحرك الجيش بعد أمر من غرفة العمليات ليساعد قوى الامن الداخلي على ضبط الوضع في الداخل".

وردا على سؤال، أكد وزير الدفاع الوطني ان "قوى الجيش جاهزة لتنفيذ أمر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بخصوص ضبط الراشي والمرتشي على حد سواء".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout