خيرالله او القوات في عاليه؟

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فيما كانت كل التقديرات الاعلامية تشير الى ان المقعد الاورثوذكسي في عاليه سيكون من حصة القوات اللبنانية ومرشحها نزيه متى، شكل بروز نشاط المرشح عن المقعد الاورثوذكسي على لائحة الجبل المعروفة بلائحة تحالف التيار وارسلان ووهاب، مفاجأة للقوات.

ففيما كانت القوات اللبنانية مرتاحة في مقعد مرشحها الارثوذكسي نزيه متى في عاليه، برز عامل مختلف ادى الى تقدم المرشح الارثوذكسي على لائحة التيار الوطني الحر طارق خيرالله ليشكل خطرا كبيرا على القوات و نزيه متى الذي قال في اطلالة له امس ان مقعده ليس محسوما بعد.

وقد اتى تصريح متى مفاجئا في الاوساط الاعلامية التي كانت تروج الى كون المقعد محسوما من دون منازع.