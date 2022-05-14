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كيف سيكون الطقس يوم الانتخابات؟

14
MAY
2022
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تؤثر كتل حارة على لبنان بطقس ربيعي حار مع رياح مغبرة بين الليلة وغدا لتنكفئ الاثنين مع عودة الحرارة الى المعدلات.

في التفاصيل:
السبت:
١- الحرارة ساحلاً بين ٢٠ و ٣١ درجة بقاعا بين ١٦ و  ٣٣ درجات  وعلى ال ١٠٠٠متر بين ١٧ و ٢٧ درجات. 
٢- الجو : مشمس يتحول غائم جزئيا بسحب عالية ومتوسطة واحتمال زخات مطر موحل لين الليلة والغد خاصة جبلا وفي الداخل
٣- الرياح : شرقية الىى شمالية غربية تنشط ايلاً ٦٠كم/س  سرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س 
٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٥٠ و ٨٠ ٪؜
٥- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠١٤ HPA
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢١ درجة.

الاحد: طقس دافئ وجاف وغائم جزئياً بسحب عالية والحرارة تنخفض وتتراوح بين ١٩  و ٢٨ درجة ساحلا وبين ١٤ و ٢٩ بقاعاً وبين ١٧ و ٢٦ درجة على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شرقية شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س تنشط صباحاً ٧٠كم/س ويتخلل الجو طبقات من الغبار، احتمال زخات مطر موحل خاصة جبلاً وفي الداخل، ترتفع الرطوبة مساءً ويتشكل ضباب على الجبال

الاثنين: طقس معتدل ومستقر وغائم جزئياً مع تشكل ضباب تنخفض وتتراوح بين ١٥  و ٢٥ درجة ساحلا وبين ٩ و ٢٦ بقاعاً وبين ١٢ و ٢١ درجة على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س.

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