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إطلاق نار... وحرفوش يناشد!

14
MAY
2022
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صدر عن المرشح السني في دائرة طرابلس، عمر حرفوش البيان التالي: على الرغم من المناشدات السابقة والإصرار على الاحتماء في ثوب الشرعية اللّبنانية وحدها. وعلى الرغم من توثيق كلّ الاعتداءات التي تعرضنا لها، لم يحرك أحد ساكنًا وكأنه محكوم على طرابلس دفع ثمن الفلتان الأمني المستمر مع أنها تتوق لأن تكون تحت ظلّ الدولة اللّبنانية ورعايتها.
وعليه، قررنا وضع الرأي العام أمام ما يحصل حتى يكون هو الحكم".

وتابع، "وفي آخر الاعتداءات، تعرض مكتبنا الانتخابي في طرابلس لإطلاق نار من قبل مجهولين- معلومين".

وأضاف، "ولذلك نعيد ونناشد من جديد الجهات المعنيّة والمخوّلة حمايتنا وحماية فريق عملنا الأعزل إصرارًا منا على البقاء تحت سقف القانون.

كما نطالب الهيئات المعنية بالإشراف على الانتخابات ومراقبتها بالإضافة إلى هيئات الإشراف الدولية الالتفات لما يحصل معنا لما لذلك من تأثير مباشر على نزاهة الاستحقاق. ونناشد السفارات التدخل لحماية أمننا الشخصي بعدما بدا واضحًا تقصير الدولة اللّبنانية".

وختم حرفوش بيانه، مشدّدًا على أنّ "وبعد ما اختبرناه خلال هذه الفترة القصيرة بات الحفاظ على الرأي الآخر مهما كان هذا الرأي بالإضافة إلى حرية التعبير، قضيتنا التي سنضعها في أولوية برنامج عملنا".

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