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«الجمهورية»: نصيحة دولية متجددة للبنان

14
MAY
2022
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رأت مصادر اقتصادية مسؤولة عن مستويات مالية دولية "انّ باب الانقاذ امام لبنان ما زال مفتوحاً".

وأبلغت المصادر الى "الجمهورية" انّ مسؤولا كبيرا في مؤسسة مالية دولية تحدث قبل ايام قليلة عمّا سمّاها "فرصا جدّية امام لبنان لإغلاق باب ازمته، ننصح اللبنانيين بالتقاطها، والمؤسسات المالية الدولية ستكون الى جانبه، وجاهزة لتوفير ما يمكنه من تخطي المصاعب التي يعانيها، والتخفيف على اللبنانيين".

ولفتت المصادر، وفق ما سمعته من المسؤول المالي الدولي، الى "ان كل ذلك رهن باتّباع الادارة السياسية الجديدة للبنان التي ستحددها الانتخابات النيابية، برنامج العلاج الالزامي للازمة في لبنان، والذي يقوم على سلسلة من الخطوات الملحة، أولاً، تشكل حكومة لبنانية جديدة توحي بالثقة للمجتمع الدولي. ثانياً تطوير النظرة الدولية تجاه لبنان، التي تنحصر حالياً بالوقوف الى جانب الشعب اللبناني، ثالثاً التعجيل في إنجاز متطلّبات برنامج التعاون مع صندوق النقد الدولي، رابعاً أنّ الحكومة اللبنانية الجديدة مطالَبة بتقديم التطمينات لكل اصدقاء لبنان في الخارج، وجَذبهم اكثر في اتجاه توفير المساعدات للبنان.

الجمهورية
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