عناوين الصحف ليوم السبت 14 أيار 2022

الأخبار
ـ الغائب الأكبر
ـ ديفيد شينكر (بالصوت والصورة) يقيّم المرشّحين من حلفائه: نرجسيّون وشخصانيّون سيأكلون بعضهم بعضاً!
ـ مراقبو الانتخابات... من يراقبهم؟
ـ جنين تصفع الاحتلال: «يمام» لا تكسر المقاومين
البناء
ـ الاحتلال لمواجهة فاشلة في جنين وأخرى في تشييع شيرين… الأعلام الفلسطينيّة في القدس
ـ نصرالله: الرسالة الأقوى في شهادة أبوعاقلة أنها مسيحيّة ومَن يقف ضدنا وقف مع الإرهاب والاحتلال
ـ أميركا حمت تهريب الأموال وليس المقاومة… ونفق بيروت البقاع أولويّتنا… وأصابعكم ضمانة 15 أيار
الجمهورية
ـ تطمين دولي: فرصة النجاة قائمة
ـ مجموعة السبع تدعم أوكرانيا "حتى النصر"
ـ أي لبنان بعد الانتخابات؟
ـ ثلث اللبنانيين عاطلون عن العمل و52% يرغبون بالهجرة
اللواء
ـ انتخابات مصيرية غداً: العرب وإيران وإسرائيل في الصناديق!
ـ خُطب الجُمعة للاقتراع لعروبة لبنان... وباسيل لـ«سلام مع تل أبيب» وجعجع يتّهمه بالكذب
ـ الإمارات تفقد الشيخ خليفة بن زايد رائد التحديث
ـ الاحتلال يعتدي على مشيّعين في جنازة أبو عاقلة و13 جريحًا باشتباكات في جنين
الديار
ـ غداً اللبنانيون أمام استحقاق مصيري يرسم صورة المرحلة المقبلة
ـ هل سيكون البرلمان الجديد ساحة للتعاون أم لتعميق «حفرة» لبنان؟