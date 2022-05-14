عناوين الصحف ليوم السبت 14 أيار 2022

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الأخبار

ـ الغائب الأكبر

ـ ديفيد شينكر (بالصوت والصورة) يقيّم المرشّحين من حلفائه: نرجسيّون وشخصانيّون سيأكلون بعضهم بعضاً!

ـ مراقبو الانتخابات... من يراقبهم؟

ـ جنين تصفع الاحتلال: «يمام» لا تكسر المقاومين

البناء

ـ الاحتلال لمواجهة فاشلة في جنين وأخرى في تشييع شيرين… الأعلام الفلسطينيّة في القدس

ـ نصرالله: الرسالة الأقوى في شهادة أبوعاقلة أنها مسيحيّة ومَن يقف ضدنا وقف مع الإرهاب والاحتلال

ـ أميركا حمت تهريب الأموال وليس المقاومة… ونفق بيروت البقاع أولويّتنا… وأصابعكم ضمانة 15 أيار

الجمهورية

ـ تطمين دولي: فرصة النجاة قائمة

ـ مجموعة السبع تدعم أوكرانيا "حتى النصر"

ـ أي لبنان بعد الانتخابات؟

ـ ثلث اللبنانيين عاطلون عن العمل و52% يرغبون بالهجرة

اللواء

ـ انتخابات مصيرية غداً: العرب وإيران وإسرائيل في الصناديق!

ـ خُطب الجُمعة للاقتراع لعروبة لبنان... وباسيل لـ«سلام مع تل أبيب» وجعجع يتّهمه بالكذب

ـ الإمارات تفقد الشيخ خليفة بن زايد رائد التحديث

ـ الاحتلال يعتدي على مشيّعين في جنازة أبو عاقلة و13 جريحًا باشتباكات في جنين

الديار

ـ غداً اللبنانيون أمام استحقاق مصيري يرسم صورة المرحلة المقبلة

ـ هل سيكون البرلمان الجديد ساحة للتعاون أم لتعميق «حفرة» لبنان؟