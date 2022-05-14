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أسرار الصحف ليوم السبت 14 أيار 2022

14
MAY
2022
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البناء

قالت مصادر انتخابية إن فرص نيل لوائح المجتمع المدني حاصلاً انتخابياً واحداً أو أكثر في كل دوائر البقاع والجنوب الستة تبدو معدومة وأن حجم تمثيلها بين 4 و8 نواب سيتقرّر وفق نسبة تصويت أو مقاطعة ناخبي تيار المستقبل في دوائر بيروت والشمال وجبل لبنان التسعة.

قالت مصادر انتخابية إن حركة أمل قرّرت التصويت في دائرة عالية والشوف لصالح لائحة ائتلاف طلال أرسلان ووئام وهاب والتيار الوطنيّ الحر ومنح صوتها التفضيليّ في عاليه لأرسلان وترك الحرية لناخبيها في الشوف حيث يتوقع أن يتوزّعه المرشحون وهاب وفريد وناجي البستاني.

الجمهورية
ـ لوحظ غياب شخصية سياسية في جبل لبنان عن الإعلام والحملات الانتخابية فيما أخصامه ومنافسوه يشغلون الوسائل الإعلامية يومياً.
ـ أكّد مسؤول سابق لمسؤول حالي أنّه مهما تزايدت الضغوط عليه لن يُبدِّل موقفه من الاستحقاق الإنتخابي.
ـ أوضح رئيس حزب وسطي أنّ عدم إتمام تسوية مع إحدى الشخصيات الحديثة الحضور في السياسة مردّه إلى نصيحة تلقّاها بعدم المجازفة بخطوات مكلفة سياسياً.

اللواء

وفَّرت محطات للمحروقات ذات انتماء كل الترتيبات لتزويد المناصرين والمحاسبين بالكميات المطلوبة من البنزين، للتنقل والانتقال إلى حيث مراكز الاقتراع..

كشفت الخطابات الانتخابية لمرشحين جدد وهم كثر ضحالة الثقافة السياسية، وسوء فهم الشأن العام في بلد مثل لبنان..

يستبق خبراء نتائج ماراتون الأحد، برسم خارطة للفائزين، عبر ترجيح كفة «البلوكات الانتخابية»!

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