إبراهيم في افتتاح مركز أمن عام مطربة الحدودي: بمجرد بدء العمل فيه نكون أقفلنا ثمانية عشر معبراً غير شرعي

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البناء -

أكد المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم في افتتاح مركز أمن عام مطربة الحدودي البري (منطقة القصر – الهرمل) أن «بمجرد بدء العمل فيه نكون عملياً أقفلنا ثمانية عشر معبراً غير شرعي، كان يضطر ان ينتقل عبرها اللبنانيون المقيمون داخل الاراضي السورية الى لبنان. وأعدنا ربط خمس وعشرين بلدة، يقطن فيها نحو عشرة آلاف نسمة، بالوطن الأم، بعدما كانوا يتكبدون مشقة الانتقال ويقطعون أكثر من اربعين كيلومتراً للوصول الى معبر جوسيه – القاع – الهرمل، بينما الآن صارت المسافة لا تتجاوز الخمسة كيلومترات، حيث يتم الدخول بطريقة شرعيّة وبتسهيلات بعيداً من أي تعقيد.