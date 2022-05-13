living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

وزارة الخارجية تعلن تسليم الصناديق ال ٥٩٨ العائدة الى كل مراكز واقلام الاقتراع في الدول الثمانية والخمسين التي جرت فيها الانتخابات

13
MAY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

مع وصول آخر صندوق اقتراع عند الساعة العاشرة والنصف من مساء يوم الجمعة الواقع في ١٣ أيار ٢٠٢٢ الى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، وتسليمه الى وزارة الداخلية والبلديات في حرم المطار، التي بدورها اودعته في مصرف لبنان بعد نقله بمواكبة أمنية من قوى الأمن الداخلي، تعلن وزارة الخارجية والمغتربين تسليم الصناديق ال ٥٩٨ العائدة الى كل مراكز واقلام الاقتراع في الدول الثمانية والخمسين التي جرت فيها الانتخابات، الى وزارة الداخلية والبلديات، وبذلك ينتهي دور وزارة الخارجية والمغتربين في العملية الانتخابية الخاصة بالمنتشرين اللبنانيين حول العالم، وتنتقل عهدة الصناديق وحمايتها الى وزارة الداخلية والبلديات التي تقوم بدورها بتوزيع الصناديق على لجان القيد يوم ١٥ ايار لفرزها واعلان النتيجة النهائية للانتخابات.
تتوجه وزارة الخارجية بالشكر الى كافة الأجهزة الأمنية التي واكبت عملية وصول الصناديق وامنت سلامة وصولها الى مصرف لبنان.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout