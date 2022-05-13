وزارة الخارجية تعلن تسليم الصناديق ال ٥٩٨ العائدة الى كل مراكز واقلام الاقتراع في الدول الثمانية والخمسين التي جرت فيها الانتخابات

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مع وصول آخر صندوق اقتراع عند الساعة العاشرة والنصف من مساء يوم الجمعة الواقع في ١٣ أيار ٢٠٢٢ الى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، وتسليمه الى وزارة الداخلية والبلديات في حرم المطار، التي بدورها اودعته في مصرف لبنان بعد نقله بمواكبة أمنية من قوى الأمن الداخلي، تعلن وزارة الخارجية والمغتربين تسليم الصناديق ال ٥٩٨ العائدة الى كل مراكز واقلام الاقتراع في الدول الثمانية والخمسين التي جرت فيها الانتخابات، الى وزارة الداخلية والبلديات، وبذلك ينتهي دور وزارة الخارجية والمغتربين في العملية الانتخابية الخاصة بالمنتشرين اللبنانيين حول العالم، وتنتقل عهدة الصناديق وحمايتها الى وزارة الداخلية والبلديات التي تقوم بدورها بتوزيع الصناديق على لجان القيد يوم ١٥ ايار لفرزها واعلان النتيجة النهائية للانتخابات.

تتوجه وزارة الخارجية بالشكر الى كافة الأجهزة الأمنية التي واكبت عملية وصول الصناديق وامنت سلامة وصولها الى مصرف لبنان.