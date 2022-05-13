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أمل ابو زيد: المقعد النيابي لم يكن يوما هدفنا ولا الغاية انما معركتنا هي للحفاظ على هوية جزين وقرارها الحر

13
MAY
2022
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أكد النائب امل ابو زيد ان الحرية ما الها ثمن والكرامة اغلى والهوية اغلى واغلى، مشيرا في رسالة الى الناخبين، ان مصلحة الجماعة اهم من الاشخاص والمصلحة الخاصة، ومؤكدا ان التيار لم يتراجع لأنه شعب متماسك بالازمات ويتحدى ويواجه وينتصر.

ولفت ابو زيد الى ان المقعد النيابي ما بعمرو كان الهدف ولا الغاية. فمعركتنا اليوم هي للحفاظ على هوية جزين وقرارها الحرّ، مشددا على ان في مقابل مالهم الانتخابي التيار يقدم للمواطنين الحرية.

وختم ابو زيد: حاسبوا الذين منعوا استخراج النفط وعرقلوا التدقيق الجنائي واقرار قوانينن الاصلاح واعادة الاموال المهربة وحاسبوا الذين منعوا عودة السوريين والذين حجزوا اموال المودعين، وحاسبوا من يزايد بمكافحة الفساد.
حكمو ضميركم وروحوا صوتوا صح.

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