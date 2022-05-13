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أكيد ما حدا بيسترجي منن- سمير مسره

13
MAY
2022
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مين في يخبرني عن شي موقف سياسي صريح صدر عن اي حزب مناحزاب السلطة المتحالفة مع ما يسمى زورا" بالثورة، او من مجموعة مرشحي المجتمع المدني المزعوم، بيتعلق بمواضيع وطنية اساسية ومصيرية مرتبطة بهوية لبنان ومستقبل وجوده؟ اكيد ما حدا بيسترجي منن.

مين من كل هل المنافقين في يقلنا علنا" شو موقفو من وجود مليون ونص نازح سوري على ارض لبنان، مصيرهم بالنسبة للمجتمع الدولي هو دمجهم بالنسيج اللبناني، وهيك بينفجر هل الوطن الصغير القائم على توازنات حساسة وبيدخل بحروب داخلية الها اول ما الها آخر؟ اكيد ما حدا بيسترجي منن.

مين من كل هل المنافقين في يقلنا علنا" شو موقفو من وجود نصف مليون لاجئ فلسطيني على ارضنا بمخيمات مسلحة كان مفترض انو يكون مؤقت الى حين بروز حل "شامل وعادل" يؤمن عودتهم الى بلادهم، خاصة" انو وضحت اللعبة الوسخة يللي بتقول انو لازم يتوطنو بلبنان؟ اكيد ما حدا بيسترجي منن.

مين من كل هل المنافقين في يحددلنا شو رأيه بمفاوضات ترسيم الحدود البحرية وخاصة" الدفاع عن حقوق لبنان الشرعية الموثقة بالارشيف الدولي، بعد ما صحح الرئيس العماد ميشال عون المسار الخاطئ يللي رسمه بالسابق مسؤولون سابقون في الدولة اللبنانية؟ اكيد ما حدا بيسترجي منن.

مين من كل هل ألاشاوس عندو الشجاعة يعلن على الملأ انو لبنان لازم يبلش بالتنقيب على النفط والغاز بالقليلة بالآبار الغير متنازع عليها، هيك بيكون ساهم شفهيا" بالدفاع عن هل الحق المقدس، بينما غيرو متل الوزير جبران لانو شاطر وشغيل قطع كل مراحل طق الحنك وخطط وبلش التنقيب؟ اكيد ما حدا بيسترجي منن.

في البعض هلق رح يقول انو انا عم بتجاهل الوضع الاقتصادي الكارثي يللي هو اهم من كل هل الاسئلة. انا بقلن غلطانين لانو تركيز الاهتمام على الاوضاع الاقتصادية والمعيشية ما بيلغي ضرورة التصدي لمشاريع اقليمية ودولية عم تشتغل للانقلاب على تركيبة لبنان المتنوع بمكوناته وثقافاته. هني منتظرين منا انو تكون ثورتنا موجهة فقط ضد واقعنا الاقتصادي المزري، يللي سرعو حصوله قصدا"، وننسى كل الباقي. بهل الطريقة بصير قادرين يمرقو مشاريعن المشبوهة. ما كانو عاملين حساب انو في فئة واعية من الشعب شافت الفخ، وتجنبتو، وقررت تصمد لانقاذ البلد مهما كانت الصعوبات والعراقيل.

اما بداية الصمود، فتكون بالمشاركة بالانتخابات، والاقتراع بكثافة لتيار،بيسترجي يعلن من مواقفو مش متلن، ومعروف عنو منذ نشأته انه نظيف الكف، مجتهد، وطني،وحر على صورة مؤسسه ورئيسه.

سمير مسره

 

سمير مسرة,
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