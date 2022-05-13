نادي الصحافة إستنكر جريمة قتل شيرين أبو عاقلة: لرفع الصوت لحماية الجسم الصحافي

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إستنكر نادي الصحافة في لبنان الجريمة البشعة في حق الإنسانية والصحافة وحرية الإعلام والتعبير التي أدت إلى استشهاد مراسلة الجزيرة الزميلة شيرين أبو عاقلة برصاص الإحتلال الإسرائيلي.

وقال البيان :"شيرين التي استشهدت لأجل الحقيقة والكلمة الحرة وصوت الحق كان صوتها أقوى من صوت الإحتلال والرصاص فرفع العالم لأجلها الصوت واستنكر الجريمة وأدانها وطالب بالتحقيق الشفاف والعادل. شيرين أبو عاقلة الصحافية الفلسطينية المقدسية التي واجهت الظلم وقاومت بعمل مهني شجاع ومتميز لعقود إرتقت شهيدة الإعلام وأيقونة المراسلين العرب من أجل الحق والحقيقة فقبلت تراب فلسطين بدمها وكانت رسالتها الأخيرة خبر شهادتها".



ورفع نادي الصحافة الصوت عاليًا من أجل وقف إنتهاك حقوق الصحافيين وقتل الإعلاميين والتعرض لحياة الصحافي وهو يقوم بواجبه المهني في كل ميدان مرتديًا السترة والخوذة الواقية والخاصة بالصحافة.



وطالب النادي المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بالكشف عن كل الحقيقة ووضع حد لإرتكاب الجرائم بحق الصحافة والإنسانية جمعاء.