لبنان يعلن الحداد الرسمي على رئيس دولة الامارات

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tayyar.org - أصدر رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي مذكرة هنا نصها:

يُعلن الحداد الرسمي على فقيد الامة العربية والعالم الإسلامي وصديق لبنان، المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الذي انتقل إلى رحمته تعالى يوم الجمعة الواقع فيه 13 أيار 2022،

تُنكس الأعلام لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من تاريخه ولغاية يوم الأحد الواقع فيه 15/5/2022 ضمناً، وعلى الإدارات والمؤسسات الرسمية والبلديات كافة تعديل البرامج العادية في محطات الإذاعة والتلفزيون بما يتوافق مع هذه المناسبة الأليمة.

تغمد الله الفقيد الكبير بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته.