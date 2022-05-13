مارتين نجم كتيلي: تقدم باسيل بشكوى لدى هيئة الاشراف على الانتخابات بتجاوز السقوف الانتخابية لعدد من الاحزاب وبينها القوات

A + A -

tayyar.org - اعتبرت نائبة رئيس التيار للشؤون الادارية مارتين نجم كتيلي خلال مؤتمر صحافي حول الانفاق الانتخابي، ان “سقف الانفاق الانتخابي من اهم الضوابط التي حددها القانون نظراً لعمق تأثير المال بموضوع الاعلام والاعلان على الناخبين وعلى حرية خياراتهم، والالتزام بعدم تخطي سقوف الانفاق يمنع ان يصبح سمع ونظر الناخبين حكراً على الذي يستطيع ان يصرف المليارات للتسويق لنفسه ولمرشحيه، من هذا المنطلق ونظراً لفداحة ما يحصل في هذه الانتخابات وتحديداً من قبل قوات سمير جعجع، تقدم رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بصفته مرشحاً عن المقعد الماروني في دائرة الشمال الثالثة بشكوى لدى هيئة الاشراف على الانتخابات بخصوص تجاوز سقوف الانفاق الانتخابي لعدة احزاب من بينها القوات اللبنانية والكتائب بتاريخ 29 نيسان 2022 ولحرصنا على العملية الديمقراطية وعلى تبيان الحقيقة ولا واجبنا ان نضع الهيئات الرقابية امام مسؤولياتها ومن اجل حق الناس ان تعلم كيف تدار هذه الانتخابات كي تبني خياراتها، اليوم وعطفاً على شكوى رئيس التيار سنعرض ارقام ووقائع متعلقة بالحملة الاعلانية والاعلامية لحزب القوات اللبنانية”.