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نقولا الصحناوي: جمهور التيار العظيم سيثبت حجمه في ١٥ أيّار

13
MAY
2022
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tayyar.org - اعتبر المرشح والنائب عن دائرة بيروت الأولى نقولا الصحناوي أنّ هناك حربًا كونية تخاض ضد التيار الوطني الحر منذ عام ١٩٨٩ لاخراجه من المشهد السياسي داعيًا الناس للتصويت للتيار بكثافة في بيروت الأولى.

 

وفي مقابلة مع الاعلامية صفاء درويش ضمن برنامجها بلا رمادية شنّ الصحناوي هجومًا على القوات اللبنانية معتبرًا أنّها جزءًا من المؤامرة وأنها تملك من الأموال ما يسمح لها باستغلال الناس وشراء أصواتهم محذّرًا الناخبين من أن "يلي بيشتريك ببيعك" وهم يدفعون للناس من أموالهم المسروقة والمهرّبة.

 

وكشف الصحناوي أن قوة التيار الوطني الحر تكمن في كونه خط الدفاع الأول عن المجتمع والوطن وفي جرأته على قول "لا" في ملفات مثل التوطين والوضع الاقتصادي الصعب والإرادة الخارجية، ويقابلها بـ "نعم" للحلم وبناء الوطن.

 

هذا وأكّد الصحناوي أنّ الجميع يعلم من هو ميشال عون ومن هو جمهور التيار العظيم والصامد والذي سيثبت حجمه في ١٥ أيار ، مضيفًا أن أما يهاجم ويتنمر هو ضعاف العقل.

 

ورأى الصحناوي أن لبنان اليوم يقف في مرحلة مفصلية لأننا ذاهبون إلى تسويات في المنطقة ستشمل مختلف الملفات، وعليه يجب أن يكون لبنان في موقف قوة وليس موقف ضعف.

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