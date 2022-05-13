خاص - طرابلسي تقدم بشكوى ضد مرشحين يرشون الناخبين.. وهذا ما قاله للناخب المتردد

A + A -

tayyar.org - عشية الانتخابات النيابية، طلب المرشح عن المقعد الانجيلي في بيروت الثانية النائب ادكار طرابلسي من الناخب المتردد ان لا يتردد فإذا حصل واحجم عن التصويت سيفوز من يستخدم الرشاوى الانتخابية كما هو حاصل اليوم.

وقال طرابلسي عبر حديث خاص لموقع tayyar.org: اطلب من كل ناخب ان يصوت للمرشحين الذين برهنوا انهم خدموا الوطن والمواطنين باخلاص... فالتردد لا ينفع.





أما بالنسبة للمال الانتخابي في دائرة بيروت الثانية أكد طرابلسي انه من الاسوأ في كافة دوائر لبنان.

وكشف انه يتم شراء الاصوات علناً خاصةً من الذين يدّعون التغيير والمعارضة هذا فضلاً عن التحريض الاعلامي المفضوح الذي يدعم الفساد الانتخابي الحاصل.





وفي هذا الصدد اعلن طرابلسي انه تقدم بشكوى لدى هيئة الاشراف على الانتخابات ضد المرشحين فؤاد مخزومي وعمر دبغي ولائحة "بيروت بدها قلب" بسبب استخدام اعضاء هذه اللائحة للرشاوى الانتخابية التي هي بمثابة نفقات انتخابية محظورة وتعتبر جرماً بحسب قانون العقوبات.





ودعا طرابلسي الناخب البيروتي ان لا يساهم في هذا الفساد وان لا يقبل باهانته وان يصوت بحق لمرشح التيار الوطني الحر الذي تتميّز مسيرته بالاخلاق والوطنية والعمل وبرهن انه حاضر بالتشريع وبالرقابة وبالخدمة، وانه يدافع عن حقوق المواطنين والوطن ويعمل على انقاذ لبنان واللبنانيين مما اوصله اليه سماسرة السياسة الفاسدين.