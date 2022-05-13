living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

خاص - طرابلسي تقدم بشكوى ضد مرشحين يرشون الناخبين.. وهذا ما قاله للناخب المتردد

13
MAY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

tayyar.org - عشية الانتخابات النيابية، طلب المرشح عن المقعد الانجيلي في بيروت الثانية النائب ادكار طرابلسي من الناخب المتردد ان لا يتردد فإذا حصل واحجم عن التصويت سيفوز من يستخدم الرشاوى الانتخابية كما هو حاصل اليوم.

وقال طرابلسي عبر حديث خاص لموقع tayyar.org: اطلب من كل ناخب ان يصوت للمرشحين الذين برهنوا انهم خدموا الوطن والمواطنين باخلاص... فالتردد لا ينفع.

أما بالنسبة للمال الانتخابي في دائرة بيروت الثانية أكد طرابلسي انه من الاسوأ في كافة دوائر لبنان.

 

وكشف انه يتم شراء الاصوات علناً خاصةً من الذين يدّعون التغيير والمعارضة هذا فضلاً عن التحريض الاعلامي المفضوح الذي يدعم الفساد الانتخابي الحاصل.

وفي هذا الصدد اعلن طرابلسي انه تقدم بشكوى لدى هيئة الاشراف على الانتخابات ضد المرشحين فؤاد مخزومي وعمر دبغي ولائحة "بيروت بدها قلب" بسبب استخدام اعضاء هذه اللائحة للرشاوى الانتخابية التي هي بمثابة نفقات انتخابية محظورة وتعتبر جرماً بحسب قانون العقوبات.

ودعا طرابلسي الناخب البيروتي ان لا يساهم في هذا الفساد وان لا يقبل باهانته وان يصوت بحق لمرشح التيار الوطني الحر الذي تتميّز مسيرته بالاخلاق والوطنية والعمل وبرهن انه حاضر بالتشريع وبالرقابة وبالخدمة، وانه يدافع عن حقوق المواطنين والوطن ويعمل على انقاذ لبنان واللبنانيين مما اوصله اليه سماسرة السياسة الفاسدين.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout