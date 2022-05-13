كيف سيكون طقس اليوم الانتخابيّ؟

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tayyar.org - توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا، غائما جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة واجواء سديمية مع ارتفاع ملحوظ وحاد في درجات الحرارة خصوصاً في المناطق الساحلية والجنوبية (تبقى درجات الحرارة مرتفعة خلال الليل لتبلغ ذروتها فجر الأحد) كما تنشط الرياح لتقارب 80 كلم/س فجر الأحد، وتكون محملة بالغبار وتنخفض معها الرؤية ونسبة الرطوبة.

وجاء في النشرة الآتي:



- الحالة العامة: طقس ربيعي يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط، يتأثر يوم السّبت بكتل هوائيّة حارّة وجافّة محمّلة بالغبار، تؤدي الى أجواء سديمية بسبب تمركز منخفض جوي شمال مصر، من المتوقع اتجاهه نحو تركيا نهار الأحد مع امطار موحلة واشتداد في سرعة الرياح بدءاًً من مساء السبت لتصل لحدود 80 كلم/س نهار الأحد.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة على الساحل لشهر أيّار بين 18 و 27 درجة.

- الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: قليل الغيوم إلى غائم جزئيّاً مع ارتفاع درجات الحرارة ورياح ناشطة أحيانًا في المناطق الشمالية، مع استمرار ظهور الضباب على المرتفعات المتوسطة وبداية ظهور الغبار في الاجواء الجنوبية ودرجات حرارة ضمن معدلاتها.

السبت: غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة واجواء سديمية مع ارتفاع ملحوظ وحاد في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الساحلية والجنوبية (تبقى درجات الحرارة مرتفعة خلال الليل لتبلغ ذروتها فجر الاحد) كما تنشط الرياح لتقارب 80 كلم/س فجر الأحد وتكون محملة بالغبار وتنخفض معها الرؤية ونسبة الرطوبة.

الأحد: غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وامطار محلية متفرقة، خصوصاً في الداخل تكون موحلة ورياح ناشطة تصل لحدود الـ75 كلم/س.

الإثنين: غائم جزئياً مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة لتعود تحت معدلاتها الشهرية خصوصاً شمال البلاد.

- الحرارة على الساحل من 19 الى 31 درجة، فوق الجبال من 13 الى 29 درجة، في الداخل من 14 الى 32 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10و 30 كلم/س.

- الانقشاع: جيّد.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و85 %.

- حال البحر: منخفض الى متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 21 درجة.

- الضغط الجوي: 766 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 5,38

- ساعة غروب الشمس: 19,32.