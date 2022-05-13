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tayyar.org - فريد البستاني: أنا آت بهمة.. وحلمي العمل على الدولة المدنية

13
MAY
2022
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رأى النائب والمرشح عن المقعد الماروني في دائرة الشوف - عاليه فريد البستاني أنه بناءً على ما شهدناه في إنتخابات المغتربين والموظفين، يمكننا القول إننا ذاهبون بالإتجاه الصحيح.

وفي حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـ"LBCI"، أوضح البستاني أن حظوظه بالفوز هي بيد الناخبين، وقد صوت له قسم منهم في الـ2018، متمنيًا أن يعطوه الثقة هذه المرة أيضًا.

وأكد أن أصواته لا تقتصر على المسيحيين، فهو عابر للطوائف ولم يعمل مع طائفة واحدة بل مع كل الشوف من الطوائف والمناطق كافة، على حد قوله.

وقال: "أنا علماني وحلمي، إذا نجحت هذه المرة، العمل على الدولة المدنية،" مضيفًا: "أنا آت بهمة ولست سياسيًا محترفًا ولا أنحدر من عائلة إقطاعية أو سياسية."

وعن الإنتخابات الماضية، أشار البستاني إلى أنه حقق 90% من برنامجه الإنتخابي والسنوات الـ4 الماضية لم تكن سهلة.

واعتبر نفسه متميزًا عن من هم معه على اللائحة نظرًا لأنه قدم برنامجًا إنتخابيًا في الـ2018 وحقق 90 % منه، بالإضافة إلى أنه أكاديمي وجزء من الحراك ومن الدولة المدنية.

وفي سياق منفصل، لفت إلى أن طاولة الحوار التي طرحها الرئيس عون كانت مهمة جدًا لتغيير أمور بنيوية في الدستور والطائف لكنها لم تنل التجاوب.

ورأى البستاني أننا بحاجة إلى مساعدة خارجية لـ"نقلّع"، كما أن الحلول موجودة لكنها تحتاج إلى بعض الوقت.

ومن الناحية الإقتصادية، قال إنه لا يمكن بيع أصول الدولة ولا الذهب، مؤكدًا أنه يجب زيادة الإنتاجية لتسديد الدين، معتبرًا أن التوقف عن تسديد اليوروبوند خطأ.

وشدد على أنه لا يمكننا إنتاج موازنة "معقولة" إذا لم نوحد سعر صرف الدولار.

 

 

 

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