عناوين الصّحف ليوم الجمعة 13 أيّار 2022

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الأخبار

انتخابات البقاع

انبعاث «نوفوروسيا»: موسكو تهندس الجنوب الأوكراني

البناء

فرنجية: لحوار مع التيار الوطنيّ الحر بلا شروط بعد الانتخابات… وفلسطين تبقى البوصلة

الحريري يرفض الدعوة للمشاركة أو المقاطعة ويستعدّ لما بعد الانتخابات… ونصرالله اليوم

طوفان شعبيّ فلسطينيّ في تشييع شيرين… وإحباط من عدم وقف التنسيق الأمنيّ والتطبيع الإعلاميّ



اللواء

الحكومة تحزم الحقائب.. ومرحلة فاصلة بعد «أحد المفاجآت والغرائب»!

السنيورة يدعو لنصرة اللوائح السيادية.. وحثّ عربي على تجنّب السلبية بالانتخابات

الجمهورية

ميقاتي لـ«الجمهورية»: لا قرارات موجعة... ولبنان يرفض دمج النازحين