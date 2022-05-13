A + A -

* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون لبنان

في زمن حشد الأصوات وتعدادها وقياس نسب الاقتراع والحواصل الانتخابية وكسورها رقم من خارج المعادلة من شأنه إسقاط كل الأطروحات السياسية والشعارات والحملات الانتخابية وأربابها

هذا الرقم أوردته اليوم كل من إدارة الإحصاء المركزي ومنظمة العمل الدولية ومفاده أن 52% ممن هم بعمر 15 سنة وما فوق من اللبنانيين أبدوا رغبتهم بالهجرة من لبنان.

ومن نافل القول إن هذا الرقم هو بحد ذاته نتيجة مسبقة للانتخابات التي لم تكمل محطتها الحاسمة في 15 أيار ألا وهي (لا) كبيرة بوجه الجميع قالها اثنان وخمسون بالمئة من اللبنانيين الآن دون انتظار 15 أيار!



وعلى عتبة الأيام الثلاثة الفاصلة عن الاستحقاق الانتخابي وفيما كل الأوساط ترقب ما سيصدر من مواقف عن المرجعيات السنية الثلاث أي الرئيس سعد الحريري والسعودية ودار الفتوى في الشأن الانتخابي أتى الموقف خليجيا جامعا ومن على منبر دار الفتوى.

ففي زيارة لافتة في مكانها وتوقيتها ومضمونها أبلغت دول مجلس التعاون الخليجي ممثلة بسفراء السعودية والكويت وقطر رسالة دعم قوية لمواقف المفتي دريان خصوصا دعوته المسلمين السنة للمشاركة في الانتخابات النيابية ووصفه المقاطعة بأنها تسليم لبنان لأعدائه.

أما سفير الكويت فقد شدد باسم الخليج العربي على أن المشاركة بالانتخابات للوصول الى سدة البرلمان ينبغي أن تكون لمن يحافظ على لبنان وسيادته وحريته وعروبته ووحدة أراضيه.



واليوم كانت أقلام الاقتراع على موعد مع الجولة الثالثة من الانتخابات من خلال اقتراع الموظفين المشاركين في أعمال الانتخابات النيابية الاحد المقبل والتي تخطت نسبة المشاركة في بعض الاقلام الثمانين بالمئة كما في دائرتي بيروت.

وفي المنطقة لا تزال جريمة اغتيال إسرائيل للصحافية شيرين أبو عاقلة تشغل الرأي العام العربي والعالمي ومنظمات حقوق الانسان وسط محاولة تل أبيب التنصل من مسؤوليتها عن الجريمة.

=======

* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون ان بي ان

كل العدة اللازمة للمنازلة الإنتخابية الكبرى يوم الأحد اكتمل إنجازها.

وقبل ثلاثة أيام من هذا الموعد المفصلي كان اليوم مخصصا لاقتراع الموظفين المولجين إدارة العملية الإنتخابية من رؤساء أقلام وكتبة ومساعدين.

واليوم أيضا ساد صمت إنتخابي حتى إقفال مراكز الإقتراع.

وعليه يحفل يوم غد بالمواقف والبيانات والإحتفالات الإنتخابية للقوى السياسية واللوائح والمرشحين وذلك في سباق مع الوقت كون الصمت سيطبق مجددا في اليوم الأخير الذي يسبق يوم المنازلة الكبرى.

الشأن الإنتخابي حضر في جلسة مجلس الوزراء ما قبل الأخيرة التي عقدت في قصر بعبدا حيث كانت دعوة للجميع إلى المشاركة في الإقتراع يوم الأحد وتحذير من الرشى وشراء الضمائر.

الجلسة أقرت عددا من البنود وما كادت تنتهي حتى أفرج عن خبر توقيع رئيس الجمهورية مرسوم تعيين بدل غلاء المعيشة للمستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل بعد طول انتظار.

على أن الجلسة الوداعية لمجلس الوزراء ستعقد الأسبوع المقبل قبل أن تتحول الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال.

خارج لبنان ظلت جريمة إغتيال جيش الإحتلال الإسرائيلي الصحافية شيرين أبو عاقلة تتصدر المشهد.

لشهيدة الفلسطينية بدأت اليوم رحلة تشييعها التي تنتهي غدا لكن تداعيات جريمة قتلها مستمرة والضمير العالمي الذي هزته لا ينبغي أن يكتفي بالغضب والحزن فهل يضغط باتجاه محاسبة المعتدي الإسرائيلي ولو لمرة واحدة؟!.

مقدمة نشرة اخبار تلفزيون ام تي في

إنها الجولة الثالثة من الانتخابات، وفيها اقترع الموظفون المكلفون بالانتخابات النيابية. في الظاهر الامور جرت في هدوء، علما أن حوادث عدة سجلت دلت على سيطرة الفوضى في بعض اقلام الاقتراع. كما رصد انقطاع الكهرباء في سراي بنت جبيل . كلها أمور يمكن تجاوزها والتغاضي عنها .

لكن الأخطر هو ما أعلنه الامين العام ل LADE من أنه لا المام بالعملية الانتخابية لدى عدد كبير من الموظفين المقترعين ، الذين سيتسلمون رئاسة الاقلام يوم الاحد. فاذا كان المسؤولون عن الاقتراع لا يدرون كيف يقترعون ، فكيف سيوجهون اذا عملية الاقتراع يوم الاستحقاق الكبير؟

سياسيا ، الجلسة ما قبل الاخيرة للحكومة ، كادت تمر بهدوء لولا سجال دار بين وزيري الداخلية والخارجية ، على خلفية ما قاله أمس الوزير مولوي لل "ام تي في" . لكن اللافت في الجلسة هو طلب رئيس الجمهورية من وزراء الداخلية والدفاع والعدل التشديد على ضرورة ضبط الراشي والمرتشي في اطار العملية الانتخابية.

فهل الوزراء في حاجة الى من يطلب منهم التشدد في امر يكاد يتحول ظاهرة عامة؟ وكيف يمكن للتشديد ان يحصل ومتى؟ علما ان كل المؤشرات تنبىء ان الانتخابات الحالية هي من اسوأ الانتخابات على صعيد الرشوة المستشرية والمكرسة في كل مكان . لذلك ايها اللبنانيون: شاركوا بكثافة في الاستحقاق الاتي ، فمستقبل وطنكم على المحك .

والتغيير بدو صوتك ، بدو صوتك، وب 15 ايار خللو صوتكن يغير.

=======

* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون المنار

في طريق العودة الابدية الى القدس، جالت الشهيدة شيرين أبو عاقله على الضفة الغربية في الوداع الاخير، فلها في كل زواية منها قصة وصور تخبر عن شعب لا يمل ولا يجزع أمام المحتل.

زارت مقر المقاطعة في رام الله، وأودعت الحضور أمانة الدم، وأكملت المسير الى المدينة المقدسة الى عروس المدائن حيث زفاف الشهادة يوم الجمعة غدا على وقع تكبيرات المساجد وتراتيل الكنائس، بأن كفى استباحة لدماء أهل فلسطين، فلا دقيقة صمت في الكونغرس الاميركي، ولا لجنة تحقيق دولية ستعيد شيرين والارض، وحدها المقاومة قادرة على ذلك، وحي الشيخ جراح حيث ترقد الشهيدة ليلتها الاخيرة في المستشفى الفرنسي خير دليل.

وفي لبنان، ذو الفقار يخبر عن المقاومة الكثير الكثير، القائد الشهيد مصطفى بدر الدين وفي ذكراه السادسة يجيب على نظريات الذلة، وكأنه بيننا وفينا، عن الذين سقطوا أمام مغريات أميركا والمناصب والوزارات، ويوصي: احفظوا الراية الصفراء.

الراية التي ستظلل البقاع غدا حيث يتوج الامين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصرالله خطاباته في المهرجانات الشعبية ليتحدث الى أهل المقاومة في البقاع الذين ما بخلوا يوما في حفظ الراية الصفراء بالدم، بالسلاح، وبالصوت الهادر الى صناديق الاقتراع، والهدف في الخامس عشر من أيار حفظ التضحيات، وبناء مستقبل يليق بأهل المنطقة.

أما اللاعب الدخيل في ميدان الانتخابات فسفير بمهمة لا دبلوماسية يجول ليل نهار محرضا ضاغطا مستخدما كل اساليب الترهيب والترغيب، والترغيب عنده غني عن التعريف.

=======

* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون ال بي سي

المرحلة المقبلة تبدو أشد قسوة ومرارة علينا جميعا إذا لم نباشر مسيرة الإصلاح والمخاطر تفرض على كل لبناني أن يساهم في تغيير الوضع نحو بناء دولة قوية.

إنتهت المرحلة الثالثة، ما قبل الأخيرة، من الانتخابات النيابية، وإلى الأحد المقبل موعد المنازلة الكبرى.

الجميع انجزوا التحضيرات لليوم الذي سترسم نتائجه ملامح المرحلة المقبلة حكوميا ورئاسيا.

وفي ظل الانحسار النسبي للحركة برزت اليوم جملة من المؤشرات, ابرزها زيارة سفراء المملكة العربية السعودية والكويت وقطر, دار الفتوى.

السفراء تمنوا أن تنجز الانتخابات النيابية المقبلة بكل شفافية لتعكس تطلعات وآمال اللبنانيين، لافتين الى أن السلبية تجاه الانتخابات النيابية لا تبني وطنا, وتفسح في المجال أمام الآخرين لملء الفراغ وتحديد هوية لبنان وشعبه العربي، ورأوا ان رسالة السفراء للبنانيين هي توجيهيه بتغليب مصلحتهم الوطنية على أي مصلحة أخرى, وأن المشاركة في الانتخابات للوصول الى سدة البرلمان, ينبغي أن تكون لمن يحافظ على لبنان وسيادته وحريته وعروبته ووحدة أراضيه.

في السياق ذاته، التطور البارز اليوم تمثل في " نجاح مساعي الديبلوماسية السعودية في حشد المواقف الخليجية باتجاه وحدة الصف الوطني واستنهاض الأصوات الصامتة في الاستحقاق الدستوري في لبنان" .

بعيدا من ملف الانتخابات، وفي تطور قضائي في الكويت له علاقة بحزب الله: النيابة العامة هناك أحالت المتهمين في قضية خلية تمويل حزب الله إلى محكمة الجنايات, وطالبت بتطبيق القانون عليهم. لائحة الاتهام تشمل 11 مواطنا كويتيا و7 وافدين يعملون في محال الصيرفة التي قامت بالتحويلات.

قضائيا في لبنان، قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور قرر تخلية رجا سلامة, الموقوف منذ قرابة الشهرين, وذلك لقاء كفالة مالية قدرها 100 مليار ليرة لبنانية.

سلامة غادر مكان توقيفه بعد تسديد قيمة الكفالة...

معيشيا، وفي لغة الإحصاء، إدارة الإحصاء المركزية في لبنان ومنظمة العمل الدولية، كشفتا أن ما يقارب ثلث القوى العاملة الناشطة في لبنان، كانت عاطلة عن العمل منذ مطلع السنة، مشيرة الى أن نسبة البطالة في صفوف النساء أعلى مما هي عليه لدى الرجال.

=======

* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون الجديد

من فرض الصمت كسر صمته قضائيا وفي أول قرار من نوعه ارتأت قاضي العجلة كارلا شواح أن ما ذهبت إليه هيئة الإشراف على الانتخابات من شأنه إطالة أمد الصمت الانتخابي إلى أربعة أضعاف ما يتناقض مع غاية المشترع التي انصبت على جعل العملية الانتخابية تحصل في يوم واحد، وهذا تعد وعدم احترام للحريات العامة في التعبير.

قرار قضائي مستعجل ومحق لن تنفذه هيئة الإشراف وقرارات حكومية مرتجلة وأكثر عجلة اتخذت لتنفذ بسرعة فائقة تسابق فتح صناديق الاقتراع.

فقد أفتى رئيس الجمهورية بالتوقيع على مرسوم "إبن لحظته" الانتخابية وعاد بنا بالزمن الى عام ألفين وثلاثة, حيث يكون للمديرية العامة للأمن العام صلاحية تجديد جوازات سفر منتهية الصلاحية لقاء بدل مالي قدره مئتا ألف ليرة لبنانية للضرورة الانتخابية العاجلة.

ومرة جديدة تم استسهال الحل المرقع والموقت عوضا من فتح اعتماد للأمن العام وإطلاق مناقصة جوازات السفر بشكل دائم, ففي الحل الرئاسي: جددوا بسبوراتكم على القديم لتجددوا للطقم السياسي الأقدم.

وبلغة تجديد المواقف كرر رئيس الجمهورية خلال جلسة مجلس الوزراء صرخة غبء النازحين على ضوء اجتماع بروكسل، وأعاد لازمة رفض لبنان المطلق لما يتردد حول "دمج" النازحين السوريين في المجتمعات التي نزحوا إليها وعلى ضرورة عودتهم الى المناطق الامنة في بلادهم.

وبنى الرئيس عون هذا الموقف على ما التمسه وزير الشؤون فيكتور حجار في مؤتمر بروكسل فيما كان وزير الخارجية عبدالله بوحبيب يقارب الأزمة من منظار مختلف ويطلب داخل المؤتمر إلى الأوروبيين وعلى رأسهم جوزيب بوريل, الذي اجتمع به على انفراد أن يحددوا لنا الأفق الزمني لبقاء النازحين وألا ينتظروا تغيير الشرق وإزاحة الأنظمة أو تحرير سوريا.

ويبني وزير الخارجية على هذا المسار للمتابعة لاحقا قائلا: أنا "رشيت" ملح وعلينا استكمال الخطوة, لكن ماذا عن التوطين الموقت؟

تقول مصادر الجديد إن طرح بقاء النازحين السوريين حيث هم أو دمجهم في بلدان النزوح أفكار قدمتها المعارضة السورية التي حضرت مؤتمر بروكسل وطاب لها الدمج منذ بدء أزمة سوريا والإقامة برهافية بين فنادق أوروبا.

لكن الحل الاسهل من كل مؤتمرات أوروبا أن يكرر لبنان تهديده للقارة المنهكة حاليا وأن ينذرها بزوراق المغادرة طوعا للنازحين والذين ضاقوا ذرعا بالعيش في بلاد من جهنم أما الحلول التطبيقية فلا خيار لها سوى قطفها "من فم الاسد" وذلك عبر زيارة رئيس الجمهورية للرئيس السوري لترتيب الية ومراحل العودة الى المناطق الامنة وتلك ستكون اخر مبادرة مفيدة لنهاية العهد.

وفي العودة الامنة قضائيا تم اليوم فك رهن رجا سلامة وتجزئة الغرامة الى قسمين: مالي على ورق وعقاري مجمد . وبعد سجنه منذ السابع عشر من اذار في نظارة قصر العدل أفرج اليوم عن شقيق حاكم مصرف لبنان بكفالة مئة مليار ليرة بقرار تخلية سبيل صادر عن القاضي نقولا منصور الذي قرر أيضا الحجز على عقارات سلامة ومنعه من السفر.