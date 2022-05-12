باسيل: يلّي بيصوّت للقوات عم يصوّت لداعش ولإسرائيل ولحلفائها الاقليميين

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أكد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أن الإنتخابات بكسروان – الفتوح وجبيل لها رمزية خاصة، وهذه المنطقة العزيزة أعطت الجنرال ميشال عون والتيّار الوطنيّ الحرّ شرف تمثيلها، وثبَّتت من الـ2005 استعادة الشراكة، ووضَعت حدّ للتهميش وللإحباط، وتوَّجت المسيرة بوصول الجنرال للرئاسة، لافتاً الى أن في 15 أيّار دائرة كسروان الفتوح جبيل ستبرهن لجميع من خرّبوا لبنان بهدف إذاء الرئيس ميشال عون، ولكل من “عربشوا عكتاف التيّار، ومن بعدما وصّلهم عالنيابة غدروا فيه، لكل الانتفاعيين والحاقدين، هالمنطقة، بَدّا تقول بالصوت العالي: كبيرة عليكم. لا الجنرال بينكسر ولا التيار بيخلص والمنطقة ما بتتنَكّر لتاريخ الكبار، من فؤاد شهاب لريمون إده لميشال عون”.

واعتبر باسيل خلال مهرجان لائحة كنا ورح نبقى لكسروان الفتوح جبيل، أننا نواجه احتلال القرار المالي للدولة بتفقيرها واخضاعها لطلبات الخارج بالتوطين، ونواجه احتلال الفساد يلّي أكل أموال الناس وتعب العُمر، كما أننا نواجه احتلال الضمائر والأصوات بالمال السياسي والانتخابي، مشيراً الى أن المواجهة هي نضالنا حتى نكشف الجرائم الماليّة المُرتكبة ونعرف أين إختفوا 73 مليار دولار بحسابات مصرف لبنان، عدا عن الدَين العام المسجّل بوزارة المال، (والبالغ 100 الف مليار ليرة لبنانية و 39 مليار دولار)، ونعرف أين وكيف ذهبوا أموال المودعين”.

ولفت باسيل الى أن اليوم شقيق حاكم المركزي رجا سلامة خرج من الحبس بكفالة 100 مليار ليرة، يعني 100 الف مليون ليرة، وانتم مليون لا تستطيعون سحبها من البنك! منع سفر وحجز 50 عقار، وأخوه رياض سلامة “بدّو يعمل الأمان النقدي! هو معلّم كتار من المرشحين، هول بدّكم تنتخبوهم؟”، مؤكداً أن “هناك لائحة إستفادت من النظام المالي، وقال: كرمال تعَمّر وطن للإنسان، طيب يلّي بدّو وطن الانسان، بيبيعه وبيشتريه للإنسان؟ بيجبره بخيار سياسي تحت طائلة الطرد! هيدا الإنسان يلّي بدّك ياه ذليل مأمور محتاج، هيدا بدّك تعمّر فيه وطن؟”.

وقال باسيل: “سمعتهم عم يردّدوا كتير انّو يلّي رح يصوّت لـلتيار الوطني الحر بيكون عم يصوّت لحزب الله، شوفوا هالمزحة! وانا بالمقابل، بقلّكن: يلّي بيصوّت للقوات اللبنانية عم يصوّت لإسرائيل ولحلفائها الاقليميين!”، مضيفاً: ” سمير جعجع ما بطّل ولا يوم يكون جزء من المشروع الإسرائيلي بلبنان. إسرائيل يلّي احتلّت ارضنا ودمّرت بلدنا عدّة مرّات؛ اسرائيل يلّي لليوم عم تعرقل استخراجنا لنفطنا وغازنا. اسرائيل يلّي بتعتدي كل يوم علينا بالجو وبالبحر ويلّي تاركتلنا نصف مليون لاجئ فلسطيني على ارضنا”.

وأضاف باسيل: “اسرائيل يلّي ولا مرّة ارادت الخير للبنان، وهدفها تضرب الاستقرار، ساعة بتشغّل جعجع بالمباشر، متل ايّام الحرب، وساعة بالواسطة، متل هالايّام، عبر حلفائها الاقليميين، يلّي هن بيعطوه المال وبيشغلّوه متل اي عميل عنده مشغّل بكل جهاز مخابرات اجنبي بيشتغل بالبلد”، مؤكداً من جديد أن “يلي بيصوت للقوات، عم يصوت لكل هول، وانتوا بتعرفوا مع هول لشو تعرض الوجود المسيحي بلبنان وبالشرق ووين صار. بلبنان، من ايام دين براون وفكرة ترحيلنا بالبواخر لأيام فيلتمان، نحنا بعقلهم مشروع ترحيل جماعي دائم. وبالمنطقة، شوفوا حروب اسرائيل والغرب شو كانت نتيجتها على المسيحيين”.

وتوجه باسيل لـ”الزعلانين” قائلاً: بدّي اتوجّه خاصةً للزعلانين منّا، انا بفهم زعلهم او خيبة املهم وانا زعلان اكثر منهم لأني الجريح الأول بالجمهورية من يلّي صار. بس انا ما لي حق ازعل واقعد بالبيت لأن علي مسؤولية، ولازم يعرفوا، انّو لو معهم حق بزعلهم، تصويتهم له اثر عليهم بالشخصي وعلى البلد”، لافتاً الى أنه “اذا ما انتخبتوا او حطّيتوا ورقة بيضا، يعني حجبتوا صوتكم عنّا وعطيتوا افضلية لغيرنا، يعني خسّرتونا. مقتنعين فينا وبتحبّونا بس زعلانين انّو ما قدرنا، مقتنعين انّا اوادم بس بتربّحوا يلّي مقتنعين انّن مش مناح واوادم. هيدي النتيجة لخياركم”، معتبراً أنه “اذا انتخبتوا المستقلين او يلّي مسمّاين حالهم مجتمع مدني، يعني راح صوتكم على الفاضي! لأن هول اكثريتهم ما رح يربحوا! انفضحت كذبتهم وخلصت خبريّتهم وما حدا عاد مصدّقهم متل قبل”.