مذكرة لوزير التربية حددت عطلة عيد المقاومة والتحرير

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أصدر وزير التربية والتعليم العالي مذكرة حددت عطلة عيد المقاومة والتحرير في الجامعات والثانويات والمدارس والمعاهد الرسمية والخاصة، وجاء فيها: "استنادا الى احكام المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (مرسوم تشكيل الحكومة)،

استنادا الى احكام المرسوم رقم 5215 تاريخ 27/9/2005 وتعديلاته (تعيين الاعياد والمناسبات الرسمية)،

استنادا الى المذكرة الادارية رقم 15/2022 تاريخ 9/5/2022 الصادرة عن السيد رئيس مجلس الوزراء والمتضمنة اقفال جميع الادارات والمؤسسات العامة والبلديات وجميع المدارس والجامعات، بمناسبة عيد المقاومة والتحرير، تقفل الجامعات الثانويات والمدارس والمعاهد الرسمية والخاصة، يوم الاربعاء الواقع فيه 25/5/2022، وتخصص الحصة الاولى من يوم الخميس الواقع فيه 26/5/2022 في جميع الجامعات والثانويات والمدارس والمعاهد الرسمية والخاصة لشرح اهمية هذه المناسبة الوطنية".