هذا ما سجلته نسب اقتراع الموظفين في الأقضية حتى الساعة...التفاصيل بالأرقام!

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تتواصل عملية الاقتراع للموظفين المنتدبين لادارة العملية الانتخابية يوم الاحد المقبل، في حضور مراقبين من بعثة الإتحاد الأوروبي و LADE ومراقبين من الجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الإنتخابات ومندوبين ثابتين في أقلام الإقتراع ومندوبين جوالين، بحسب تقارير مندوبي “الوكالة الوطنية للاعلام” .

بيروت

في العاصمة ، بلغ عدد الموظفين المقترعين في بيروت الاولى 60 ناخبا من اصل77، أي ما نسبته 80 في المئة . عدد الموظفين المقترعين في بيروت الثانية بلغ 444 من اصل 700 اي ما نسبته 65 في المئة.

بعبدا

وبلغت نسبة اقبال الناخبين في قلم سراي بعبدا 75% في أجواء هادئة لم يشوبها أي اعتراض او أشكال.

طرابلس

من طرابلس، أفاد مندوب “الوكالة الوطنية للاعلام” ان سرايا طرابلس شهدت بعد الظهر في قلمي الاقتراع زحمة وسط اجواء ديموقراطية هادئة. ووصلت نسبة المقترعين الى حدود ال 56 في المئة، حيث اقترع حتى الساعة 432 موظفا وأستاذا من اصل 771.

النبطية

وفي سرايا النبطية، أفاد مندوبنا باستمرار توافد الموظفين. وبلغت نسبة الاقتراع في الساعة الرابعة عصرا ال70 في المائة.

اميون

وعصرا، ارتفعت في مركز سرايا اميون، نسبة إقبال الناخبين للمشاركة في الانتخابات النيابية حيث بلغت 73 في المائة .

صيدا

ومن صيدا، أفيد عصرا عن ارتفاع وتيرة تصويت الموظفين في محافظة صيدا – قلم صيدا 57 وقرى القضاء 53 في المائة.

صور

وبلغت نسبة الاقتراع في مركز ثانوية صور المختلطة 75 في المئة. وهو يضم قلمين، في الاول، اقترع 332، أما في القلم الثاني 314. وشهد المركز بعد الظهر حركة كثيفة من المقترعين. ولم تسجل أي مخالفة وسط اجراءات امنية مشددة لقوى الامن الداخلي والجيش..

مرجعيون

وفي مرجعيون، تستمر عملية إقتراع الموظفين في سرايا مرجعيون بهدوء دون تسجيل اي اشكال وقد وصل عدد المقترعين الى 365 من اصل 511 وبذلك يكون قد تجاوزت نسبة التصويت للساعة الرابعة من بعد الظهر ال 71 في المئة.

حلبا

وفي حلبا، تواصلت العمليةالانتخابية وسط هدوء تام تجلى في إقبال المقترعين.

– نسبة الإقتراع حتى الساعة وصلت الى 67 في المئة، حيت اقترع 1261 من أصل 1888، توزعوا على الشكل التالي :

-قلم إقتراع رقم (1) اقترع 312 من أصل 471 موظفا.

– قلم اقتراع رقم ( 2) إقترع 310 من أصل 482 موظفا.

– قلم اقتراع رقم (3) إقترع 316 من أصل 400 موظفا.

– قلم إقتراع رقم ( 4 ) إقترع 323 من أصل 465 موظفا.

ولم يتمكن 70 موظفا من الاقتراع لأن أسماءهم غير مدرجة على لوائح الشطب .

كما ويقوم محافظ عكار المحامي عماد اللبكي بجولة على أقلام الإقتراع بين الحين والآخر ، متفقدا سير العملية الإنتخابية، وذلك وسط اجراءات أمنية.

جونية

وتتواصل عملية اقتراع الموظفين في سرايا جونية في ظل اجواء هادئة وديموقراطية لم يشوبها اي اعتراض او اشكال وقد بلغت نسبة الاقتراع حتى الساعة الرابعة بعد الظهر 107من اصل 132 ناخبا اي ما يعادل حوالي 80 في المائة.

حاصبيا

وفي حاصبيا، استمرت عملية الاقتراع في قائمقامية حاصبيا. وقد تجاوزت نسبة التصويت ال 51 في المئه من دون تسجيل اي اشكال.

زغرتا

وفي زغرتا، تواصل الاقتراع في السرايا في جو هادىء وديموقراطي، وبلغت النسبة حتى الساعة الرابعة 85 في المائة.واقترع حوالى 195 موظفا من اصل 227 مسجلين.

عاليه

وفي عاليه، بلغت نسبة الاقتراع حتى الساعة الرابعة والنصف من بعد الظهر 246 من اصل 323 ناخبا اي ما يعادل حوالي 75 في المائة.

جبيل

وفي سرايا جبيل، تتواصل العلمية الانتخابية في أجواء هادئة. وبلغ عدد المقترعين حتى الساعة الرابعة والنصف عصرا 215 من أصل 264. ولم تسجل اي شائبة تذكر، ويستمر الاقتراع حتى السابعة مساء موعد اقفال الصناديق.

تبنين

ومن تبنين، أفيد عن تراجع حركة الاقتراع في فترة بعد الظهرحيث وصل عدد المقترعين الى 398 من اصل 684 في قلمي الاقتراع في السرايا الحكومية. وبلغت نسبة الاقتراع الى 58 في المائة .

وتفقد القائمقام شربل العلم قلمي الاقتراع وأطلع على حسن سير الانتخابات واثنى على جهود روساء الاقلام والقوى الامنية.



بشري

وفي بشري، استمر الاقتراع بشكل طبيعي وهادئ، لم يعكر جوها أية إشكالات أو خلل يذكر. وبلغت الى الآن الساعة نسبتها 75 في المئة أي باقتراع 46 من أصل 61 ناخبا.

الشوف

وفي الشوف، تواصلت العملية الانتخابية، في سرايا بيت الدين وسط حال من الهدوء في المركز الذي يتألأف من 3 أقلام اقتراع، باستثناء اشكالية بسيطة عولجت سريعا مع احد العناصر الامنية ووجود القوى الامنية المولجة ووفد من الاتحاد الاوروبي لمراقبة ديمقراطية الانتخابات.

وقد اقترع لغاية الرابعة والنصف حوالي 850 شخصا من اصل 1207 علما ان العشرات يصطفون امام مركز الاقتراع بانتظار دورهم.

بعلبك

وفي بعلبك، سجلت نسبة اقتراع عالية، تجاوزت ال 75 في المائة لغاية الساعة الخامسة عصرا، حيث اقتراع 1296 ناخبا من أصل 1722 موظفا من رؤساء الأقلام والكتبة ضمن قضاء بعلبك. وتجري الانتخابات ضمن أجواء هادئة، وضمن تنافس انتخابي ديموقراطي بين اللوائح.

الهرمل

ووصل عدد المقترعين في سرايا الهرمل الى 273 مقترعا من اصل 349 اي ما نسبته 76 في المائة

جزين

ومن سرايا جزين، أفيد ، انه قبل ساعتين من اقفال صناديق الاقتراع للموظفين وصل عدد المقترعين الى 172 من اصل 230 اي ما نسبته 75 في المائة.

البترون

وإرتفعت نسبة الاقتراع في قلم الموظفين في البترون وحتى الساعة الرابعة والنصف بلغ عدد المقترعين 234 من اصل 266 أي بنسبة 87 في المائة.

المتن

وفي المتن تستمر عملية اقتراع الموظفين في سرايا الجديدة بهدوء وديموقراطية. وقد ارتفعت نسبة المشاركة حيث اقترع حتى الساعة الرابعة 132 موظفا من اصل 166.