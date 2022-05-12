نقابة اصحاب المستشفيات دانت الهجوم في مستشفى المعونات: نناشد القضاء متابعة الاعتداء المسلح عليه ومحاكمة المعتدين

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دانت نقابة اصحاب المستشفيات "بشدة" كل الأعمال المخلّة بالأمن وبسلامة المرضى وجميع العاملين في المستشفيات، حيث اصبح القطاع عرضة للتخريب والتهديد والعمليات العسكرية بدون اي رادع او إجراء فعّال، داعية الجهات المختصة من امنية وقضائية الى الإسراع والقيام بما يلزم من تدابير فورية تأخذ بعين الإعتبار سلامة وأمن العاملين في المستشفيات، مع المحافظة على اقسامها التي لا توفر جهدا لتأمين استمرارية خدماتها رغم كل الظروف الصعبة.

وأعلنت النقابة في بيان تضامنها الكامل مع ادارة مستشفى سيدة المعونات الجامعي، وذلك بعد الهجوم المسلح الذي حصل امس في مستشفى سيدة المعونات الجامعي، مثنية على التضحيات التي لا يوفرها القيمون عليه في استقبال جميع المرضى بدون اي تمييز.

وناشدت القضاء متابعة هذا الملف والبتّ فيه بسرعة مع إنزال اشدّ العقوبات وخصوصا الحكم بالسجن بحق المعتدين الذين باتوا معروفين.