مصطفى حمدان زار السفير الروسي مهنئاً بذكرى النصر

A + A -

التقى أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين-المرابطون العميد مصطفى حمدان، رافقه عضو في الهيئة الدكتور محمد السبليني، سعادة سفير دولة روسيا الاتحادية ألكسندر روداكوف، في مقر السفارة في بيروت، مهنئاً سعادته بمناسبة الذكرى ال77 لانتصار روسيا الاتحادية على الفاشية، معرباً عن تقديره للجيش الاتحادي الروسي وتضحياته، مشيداً بالعرض العسكري ومظاهر فوج الشهداء في موسكو، الذي نتفاعل معهم بالعقل والوجدان، متمنياً ان تبقى روسيا الاتحادية العظيمة بقوتها بقيادة فخامة الرئيس فلاديمير بوتين وشعبها العظيم، التي تشكل الضمانة ليس فقط لروسيا إنما لكل أحرار العالم، بظل هذا التوحش الأميركي الكاسر على العالم بكل همجيته.

اعتبر حمدان أن لولا الحزم الروسي الاستراتيجي العالي، في مواجهة الاعتداء الأميركي المباشر، عبر أدواته عصابات النازيين الجدد في كييف ومجرمي الناتو، ودحر مشروعهم التخريبي انطلاقاً من قاعدة الارتكاز أوكرانيا، التي كانوا يُعدونها لتهديد الأمن القومي الروسي، لكنا وصلنا الى وضع لا يحمد عقباه من المآسي، ليس فقط على الصعيد العربي إنما على مستوى العالم ككل، بسبب الهيمنة الأحادية للولايات المتحدة الاميركية، التي أثبتت ما قبل مرحلة أوكرانيا أنها المرتكب الأول للجرائم ضد الإنسانية على امتداد العالم، في فييتنام وأفغانستان، وليبيا وسورية، والعراق وفلسطين، وغيرها من الدول التي دمرت من اجل المصالح الأميركية فقط.