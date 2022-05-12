بعد تقديم شكاوى موثّقة عن رشاوى انتخابيّة.. أمن الدولة تتحرّك

A + A -

صدر عن المديريّة العامّة لأمن الدّولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامّة، البيان الآتي:

“على أثر شكاوى تقدّمت بها الجمعيّات المختصّة بمراقبة العمليّة الانتخابيّة في لبنان، وبعد تقديم الوثائق المطلوبة منها، تقوم المديريّة العامّة لأمن الدولة حاليّاً، بالتحقيقات اللازمة لكشف ملابسات الرشاوى الانتخابيّة تلك، في مختلف الدوائر الانتخابيّة، تحت إشراف القضاء المختص.

لذا، تَهيب المديريّة بالمواطنين المشاركين في العمليّة الانتخابيّة، التنبّه إلىالعواقب القانونيّة لتلقي الرشاوى الانتخابيّة بمختلِف أنواعها وأشكالها، وتطلب إلى كلّ مواطنٍ أن يؤدّيَ دوراً مسؤولاً ووطنيّاً من خلال رفض الوقوع فيها، وأن يبلّغ عن أيّ تجاوزٍ للقانون يوثّقه، والاتّصال بالمديريّة عبر الخطّ السّاخن (01822610)، للتبليغ عن أيّ مخالفة، والمديريّة بدورهاستتابع حتماً هذا الأمر عبر توقيف الرّاشي والمرتشي على حدّ سواء، تطبيقاً للقوانين المرعيّة الإجراء.

إنّ المديريّة العامّة لأمن الدّولة، وتنفيذاً لمقرّرات المجلس الأعلى للدفاع، المنعقد بتاريخ 28-4-2022، تطلب إلىأصحاب المولّدات في مختلف البلدات والقرى، تأمين التيّار الكهربائيّ خلال سير العمليّة الانتخابيّة، تحت طائلة الملاحقة القانونيّة، وقداتّخذت مختلف الإجراءات الأمنيّة المشدّدة، منعًا لأيّ تلاعبٍ بديمقراطيّة العمليّة الانتخابيّة، سواءٌ بالإخلال بالأمن، أوبالاعتداء على الناخبين معنوياًّ أو جسديّاً، وستعمد إلى تطبيق القانون تجاه أيّ مُخلٍّ، تحقيقاً لسلامة العمليّة الانتخابيّة، ولِما فيه مصلحة لبنان واللبنانيّين”.