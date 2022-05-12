بالفيديو - مسيرة قائد (الرئيس عون) - موقف الرئيس عون من مسألة النزوح السوري وحراك المجتمع الدولي - الحلقة 14

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يخصّص tayyar.org، بالتعاون مع الشاعر حبيب يونس والإعلامية رندلى جبور، سلسلة حلقات صوتية قصيرة من ١٥ جزءًا، بعنوان "مسيرة قائد"، تُجسّد محطات في مسيرة فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.
الحلقة الرابعة عشرة تتناول ما عرضة الرئيس عون على وزير المصالحة السورية لعودة آمنة للنازحين السوريين الى منطقة القصير وتحرك المجتمع الدولي.
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