بول كنعان عن البطريرك الراعي: الانتخابات محطة للاتيان برجال دولة وتشريع ومعرفة وشفافية

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زار المحامي بول يوسف كنعان البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي، وكان عرض للاوضاع السياسية والاجتماعية وما هو مرتقب للمرحلة المقبلة.

واكد كنعان أن البطريرك يعتبر استحقاق الانتخابات النيابية محطة أساسية وتأسيسية للاتيان برجال دولة قادرين على التعاطي بمسؤولية ومعرفة ودراية وشفافية مع التحديات المقبلة، والتشريعات المطلوبة محليا ودوليا على الصعيد الاصلاحي، مشددا على ان التغيير يجب ان يكون نحو الافضل لا نحو الأسوأ، ما يحتّم اختيار الشخص المناسب انطلاقا من الخبرة وحرية القرار، لأن المرحلة المقبلة لا تحتمل التجربة والدعسات الناقصة.



كما اطمأن كنعان من الراعي على صحة البابا فرنسيس الذي يحمل لبنان دائما في قلبه وعقله وصلاته.