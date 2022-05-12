كتل حارّة بانتظارنا ... وإليكم التفاصيل

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توقّعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، أن يكون الطقس غدا قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع في درجات الحرارة ورياح ناشطة أحيانا في المناطق الشمالية، مع استمرار ظهور الضباب على المرتفعات المتوسطة، وبداية ظهور الغبار في الاجواء الجنوبية ودرجات حرارة ضمن معدلاتها.

وجاء في النشرة الآتي:



- الحال العامة: طقس ربيعي مستقر نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى صباح السبت، حيث يتأثر بكتل هوائية حارة وجافة محملة بالغبار، بسبب تمركز منخفض جوي شمال مصر والذي من المتوقع مع اتجاهه نحو تركيا يوم الاحد، ان يؤدي لهطول امطار خفيفة واشتداد في سرعة الرياح مساء السبت لتصل لحدود الـ 80 كلم/س.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة على الساحل لشهر أيار بين 18 و27 درجة.



-الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: قليل الغيوم من دون تعديل في درجات الحرارة ورياح ناشطة أحيانا في المناطق الشمالية، مع بقاء تشكل الضباب على المرتفعات المتوسطة ودرجات حرارة دون معدلاتها.



الجمعة: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع في درجات الحرارة ورياح ناشطة أحيانا في المناطق الشمالية، مع استمرار ظهور الضباب على المرتفعات المتوسطة وبداية ظهور الغبار في الاجواء الجنوبية ودرجات حرارة ضمن معدلاتها.



السبت: غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة، مع ارتفاع ملحوظ وحاد في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الساحلية والجنوبية (تبقى درجات الحرارة مرتفعة خلال الليل لتبلغ ذروتها فجر الاحد) كما تنشط الرياح أحيانا وتكون محملة بالغبار مع انخفاض في الرطوبة النسبية، واشتداد في سرعة الرياح لتصل لحدود الـ80 كلم/س فجر الاحد.



الأحد: غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وامطار محلية متفرقة خصوصا في الداخل ورياح ناشطة تصل لحدود الـ76 كلم/س.



- الحرارة على الساحل من 16 الى 27 درجة، فوق الجبال من 11 الى 25 درجة، في الداخل من 11 الى 30 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و30 كلم/س.

- الانقشاع: جيد.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و85%.

- حال البحر: منخفض الى متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 21 درجة.

- الضغط الجوي: 761 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 5,40.

- ساعة غروب الشمس: 19,29.