إنتخابات ٢٠٢٢ - كيف هي أجواء الجولة الثالثة من الانتخابات النيابية؟

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فتحت صباح اليوم صناديق الاقتراع للموظفين المشاركين في أعمال الانتخابات النيابية في مختلف الاراضي اللبنانية الاحد المقبل، وبدأوا الاقتراع في أقلام بيروت الاولى والثانية الانتخابيتين، لينصرفوا بعدها إلى التحضير لاستلام صندوق وأغراض المركز الذي سيستلم رئاسة قلم والمساعد له في العملية الانتخابية، في جو من الهدوء والانتظام.



اشارة إلى أنّ اقلام الموظفين لبيروت الثانية تتضمن 700 ناخب وبيروت الاولى 70 موظفاً ناخباً.



تضم بيروت الاولى، الاشرفية والمدور والرميل والصيفي، فيما بيروت الثانية تضم المزرعة ودار المريسة ورأس بيروت وزقاق البلاط والمصيطبة والباشورة وميناء الحصن والمرفأ.



مرجعيون

وفي مرجعيون، فتحت صناديق الاقتراع أمام موظفي القضاء الذين يبلغ عددهم 529، في قلم اقتراع واحد، داخل مبنى سرايا مرجعيون الحكومي، في حضور البعثة الأوروبية لمراقبة الانتخابات وجمعية LADE ومندوبي المرشحين، وفي أجواء هادئة أشرف عليها قائمقام مرجعيون وسام حايك وسط اجراءات أمنية للجيش وقوى الامن الداخلي حول مركز الاقتراع.



صور

وفتحت صناديق الاقتراع في مركز ثانوية صور الرسمية المختلطة، وقد اتخذ الجيش إجراءات أمنية في محيط المركز لضمان سلامة الانتخابات، فيما تتولى عناصر من قوى الأمن الداخلي الإجراءات داخل المركز لتسهيل عملية الاقتراع.



ومن المقرر أن يقترع 880 ناخباً وناخبة موزعين على قلميّ اقتراع.



زغرتا

وفي سرايا زغرتا بدأت عملية الاقتراع، ويبلغ عدد الموظفين 227 موظفاً داخل مركز اقتراع واحد يضم قلم اقتراع واحداً.



وكانت قائمقام زغرتا ايمان الرافعي قد وصلت باكراً إلى مركز الاقتراع في السرايا واطلعت على حسن سير العملية الانتخابية.



عكار

وفي عكار، جال محافظ عكار المحامي عماد اللبكي على أقلام الإقتراع منذ السادسة صباحاً، للتأكد من الاستعدادات للعملية الانتخابية، في حين فتحت صناديق الاقتراع عند السابعة صباحاً للبدء بعملية إلاقتراع، حيث من المقرر أن يقترع 1888 ناخباً وناخبة في 4 أقلام في سرايا حلبا الحكومية، في حضور مراقبين من بعثة الاتحاد الاوروبي لمراقبة الإنتخابات في لبنان ومراقبين من الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات LADE ومندوبين عن اللوائح الثمانية في عكار.



وقد بدأ الموظفون بالتوافد إلى سرايا حلبا للإدلاء بأصواتهم لانتخاب 7 مرشحين لتمثيلهم في المجلس النيابي من أصل 50 مرشحاً موزعين في 8 لوائح، وسط إجراءات أمنية لقوى الأمن الداخلي في باحة السرايا وأمام مراكز الإقتراع.



البترون

وتجرى عملية اقتراع الموظفين في البترون وسط الإجراءات والتدابير اللازمة وفي حضور مندوبي اللوائح والمرشحين.



يبلغ عدد الناخبين 286 موظفاً سيدلون بأصواتهم في مركز اقتراع واحد في قاعة المحكمة في السرايا يضم قلم اقتراع واحداً.



وكان قائمقام البترون روجيه طوبيا قد وصل قبل فتح مركز الاقتراع لمواكبة العملية الانتخابية واطلع على سيرها.



طرابلس

وفي سرايا طرابلس، فتحت صناديق الاقتراع في موعدها حيث سيدلي 771 موظفاً بأصواتهم في قلمين، وسط اجراءات أمنية مشددة نفذتها عناصر قوى الامن الداخلي في محيط السرايا، فيما اتخذت عناصر الجيش اجراءات مشددة في الشوارع الرئيسية والفرعية وعند مفترق الطرق.



زحلة

بدأ موظفو الادارات العامة والاساتذة وعددهم 536 موظفاً، بالتوافد إلى الطابق الثاني من سرايا زحلة منذ السابعة صباحاً للإدلاء بأصواتهم في قلميّ اقتراع خصصا لهم في حضور مندوبين عن اللوائح المتنافسة في دائرة البقاع الأولى، والعملية تجرى في أجواء هادئة وسط تدابير أمنية اتخذتها القوى الأمنية في داخل ومحيط السرايا.



جزين

تجرى عملية اقتراع الموظفين في قضاء جزين في جو هادىء، ويبلغ عدد موظفي القضاء 230 مقترعاً في قلم اقتراع واحد داخل مبنى ساريا جزين الحكومي بإشراف قائمقام جزين يحيى حميدي صقر وحضور البعثة الاوروبية لمراقبة الانتخابات ومندوبي المرشحين، وسط اجراءات أمنية لقوى الامن الداخلي.



جونية

كذلك، فتح عند السابعة صباحاً صندوق الإقتراع في سرايا جونية، وسط إجراءات لقوى الأمن الداخلي وحضور مندوبي اللوائح ومراقب لسير العملية الإنتخابية. ومن المقرر أن يقترع 132 ناخباً.