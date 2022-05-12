عناوين الصحف ليوم الخميس 12 أيار 2022

الأخبار: شيرين أبو عاقلة: لم أترك القدس
«سعد محدود والسنيورة بخيل وسامي يعاني مشاكل نفسيّة!»: وشايات القوات على الحلفاء في الرياض
الأمم المتّحدة: السلطة والمصارف تعمّدت إفقار اللبنانيّين | العمل في لبنان: بطالة ونقص وجحيم
الديار: البخاري فتح معركة رئاسة الحكومة والمقاطعة السنية تجاوزت ال ٦٥ ٪ في الاغتراب ؟
شراء الأصوات فاق بأضعاف انتخابات ٢٠١٨ فكيف سيتصرف المراقبون الدوليون ولجنة الاشراف ؟
البناء: اغتيال شيرين أبو عاقلة… وجنسيّتها الأميركيّة والتطبيع الإعلاميّ للجزيرة لم يوفّرا لها حصانة / غضب شعبيّ عربيّ وفلسطينيّ ومطالبة بطرد السفارات وإيقاف كل أشكال التطبيع / «الثنائيّ» يرسم معادلة خلال شهر: الغاز والنفط يضمنان الودائع والسلاح يضمن النفط والغاز /
نداء الوطن: الثنائي الشيعي أطلق "التنقيب الانتخابي"... وجعجع شدّد على "الصوت المفيد"
مراقبة عربية للانتخابات... و"خطبة الجمعة" لاستنهاض السنّة
النهار: إدانة أممية للسلطة و"المركزي" عشية الانتخابات
الجمهورية: 72 ساعة وتقول الصناديق كلمتها
مرحلة إنتقالية محفوفة بالمخاطر
اللواء: مال الدولة يتدفق لرفد الماراثون الأحد.. والحكومة الهدف الأول!
الراعي يُصعِّد: لا لفرض الرئيس وبقاء سلاح حزب الله.. ودعوات تحث الناخب السُّني على الاقتراع
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