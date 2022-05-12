living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

إنتخابات 2022- الديار: «القوات» تبرّر «خسارتها» مقعد حبشي

12
MAY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الديار: علي ضاحي-

تواصل «القوات» وعلى مسافة ايام من الاستحقاق الانتخابي يوم الاحد المقبل، حملتها المركزة على المقاومة وسلاحها لتبرير «خسارتها» المقعد النيابي للنائب انطوان حبشي في دائرة بعلبك – الهرمل بعد الانسحابات الشيعية لثلاثة مرشحين من لائحة حبشي.


وتقول اوساط بارزة في «الثنائي الشيعي»، ومعنية بملف الانتخابات، ان الاتهامات بالضغط على المرشحين الشيعة وصولاً لانسحابهم من اللائحة، هروب الى الامام ولتبرير التراجع والخسارة في اكثر من منطقة خصوصاً في بعلبك - الهرمل، ويصب في هذا الاتجاه ايضاً، تقديم الدعوى الجزائية ايضاً يكمل الحملة التي بدأها حبشي، باتهامات بتوزيع رشى مالية لمنع التصويت للائحة.

 

وتشير الاوساط الى انه في العام 2018 ، ادى سوء اداء حلفاء «الثنائي» الى خسارة المقعد الماروني والمقعد السني، الاول ذهب لحبشي، والثاني ذهب للنائب «المستقبلي» بكر الحجيري، وبالتالي معالجة ثغرات العام 2018 كفيل بتصحيح الوضع. فرفع الحاصل في المنطقة التي يغلب فيها الصوت الشيعي وهو مؤثر فيها، من شأنه ان يمنع الخروقات للائحة «الثنائي» التيار الوطني الحر والحلفاء في 8 آذار.


واذا كانت اوساط «الثنائي» تؤكد ان الحملة المختلقة، ستستمر حتى اغلاق صندوق الاقتراع ليل الاحد المقبل، تؤكد اوساط مطلعة على جو «القوات» ان القضاء هو الفيصل ولكشف الممارسات امام الرأي العام ومحاسبة المتورطين، كما تؤكد على «مضمون الاتهامات الموجهة لحزب الله في دائرة بعلبك - الهرمل من تهديدات والترهيب بالسلاح للمرشحين الشيعة وصولاً الى الرشى الانتخابية».

 

في المقابل، تشير اوساط «الثنائي» نفسها، الى ان الاتصالات واللقاءات مستمرة بين حزب الله و»حركة امل» لتنسيق المواقف والاجراءات الانتخابية المشتركة، مع تأكيد التفاهم الكامل بين الطرفين، وهو ما عكسه كل من الرئيس نبيه بري والسيد حسن نصرالله في إطلالاتهما اخيراً. وتقول الاوساط انه رغم كل الحملات المضادة والتي يشنها المرشحون المعارضون لـ»الثنائي الشيعي» حنوباً وبقاعاً، لا مجال لأي خرق للمقاعد الشيعية الـ 27 .

 

وتشير الاوساط الى ان كل حديث عن خسارة مقعدين شيعيين جنوباً غير دقيق ومجرد اوهام، فاولاً لا مجال للخرق بسبب ارتفاع الحاصل وكثافة التصويت، والسبب الثاني ان المرشحين المنافسين ليس لديهم قدرة على بلوغ الحاصل النيابي مهما كان منخفضاً.

 

وتجنباً، لتفادي خسارة بعض المقاعد المسيحية والسنية التابعة للحلفاء اي «التيار الوطني الحر» و»المردة» والمرشحين السنّة والدروز على لوائح «الثنائي» و»التيار»، يقود «الثنائي» لا سيما حزب الله اتصالات لحسم توزيع الصوت التفضيلي للحلفاء، وذلك في «ورشة داخلية» من جهة، ومن جهة مع الحلفاء على ان تبقى قرارات التصويت «مفاجأة» للخصوم في الساعات الـ48 الاخيرة قبل الانتخابات، اي انها ستبقى «سرية» حتى يحين موعد تعميمها على المناصرين والمحازبين والحلفاء.


وتكشف الاوساط، ان الصوت التفضيلي حسم في الدوائر الحساسة، ويبقى هناك عدد بسيط من الدوائر العالقة، سيكون بتها قريباً ولن يتأخر، وربما سيكون اليوم او غداً الجمعة على ابعد تقدير.

الديار
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout