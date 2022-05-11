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ذكّر النائب السابق نعمة الله أبي نصر زملاءه نوّاب كسروان وجبيل، بالبيان الذي أصدروه بتاريخ 26 آب 2019 في اجتماعهم في الرابطة المارونية، وإجماعهم على المطالبة بتنفيذ الإجراءات المؤدّية إلى الإسراع في إطلاق العمل بمحافظة كسروان – الفتوح وجبيل، بدءًا من تعيين محافظ، وتوفير مقر لها في مدينة جونية، وإنشاء مجلس إنماء خاص بالمحافظة، وتأكيدهم على "التعاون لتنفيذ هذا المطلب الحيوي من منطلق اعتماد اللامركزية الإدارية وتحقيق الإنماء المتوازن وفق ما نصت عليه وثيقة الوفاق الوطني خصوصًا أن هناك ما يقارب الستة آلاف معاملة إدارية ومالية تقدم يوميًا في كل من قضاءي كسروان – الفتوح وجبيل. كذلك اتفاقهم على التحرك لدى المسؤولين المعنيين للمطالبة برصد موازنة لإنشاء المحافظة.



