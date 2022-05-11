صرف المساعدة الاجتماعية .. إيعاز من ميقاتي إلى وزير المالية

A + A -

أوعز رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الى وزير المالية يوسف خليل "بوجوب صرف المساعدة الاجتماعية التي اقرها مجلس الوزراء للجيش والقوى الامنية والموظفين وغيرهم وذلك بالسرعة الممكنة". وفي سياق متصل وقع رئيس مجلس الوزراء "مرسوم زيادة غلاء المعيشة للمستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل".



وكان رئيس مجلس الوزراء إستقبل لجنة المنظمة الفركوفونية الدولية لمراقبة الانتخابات في السراي الحكومي اليوم . وضمت اللجنة عضو التجمع البرلماني للفرنكوفونية الدا غريولي، مدير الشؤون السياسية والحوكمة في المنظمة الفرنكوفونية انطوان ميشون، الأمينة العامة للانتخابات في الكيبيك كاترين لاغاجيه، نائب رئيس المجلس الدستوري في وسط افريقيا جان بيار وابو، رئيسة منظمة مراقبون في تونس رجا جبري، المستشار في المنظمة برتران لوفان.وتم خلال اللقاء البحث في التحضيرات والإجراءات المتخذة من اجل اجراء الانتخابات النيابية وعمل اللجنة لمواكبتها.