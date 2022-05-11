الرئيس عون معزياً الرئيس الفلسطيني باستشهاد الاعلامية شيرين أبو عاقلة: جريمة جديدة لإسرائيل تضيف فصلاً جديداً من الاعتداء والاستهتار بالحقوق والحياة والعدالة

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ابرق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى رئيس دولة فلسطين السيد محمود عباس، معزيا باستشهاد الاعلامية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة برصاص الغدر الإسرائيلي.



وأكد الرئيس عون ان الاحتلال الإسرائيلي يضيف بجريمته هذه إلى تاريخه الدموي، فصلاً جديداً من التعسف، والاعتداء، والاستهتار بالحقوق والحياة والعدالة.



وجاء في نص البرقية:

"تلقيت بألم نبأ استشهاد الإعلامية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة برصاص الغدر الإسرائيلي، وهي تمارس عملها الصحافي في خدمة الحقيقة والرأي الحر.

وهي إذ تنضم إلى قافلة شهداء فلسطين المحتلة الذين واجهوا بإرادتهم الصلبة عنجهية الاحتلال الاسرائيلي، تؤكد مرة جديدة بدمائها أن هذا الاحتلال الوحشي، يضرب عرض الحائط بكل المواثيق والقوانين الدولية التي ترعى العمل الإعلامي، ويضيف بجريمته هذه إلى تاريخه الدموي فصلاً جديداً من التعسف، والاعتداء، والاستهتار بالحقوق والحياة والعدالة.

في هذه المناسبة الحزينة، أتقدم من سيادتكم ومن الشعب الفلسطيني بأسره، بأحر التعازي القلبية، سائلاً الله تعالى أن يتغمد الشهيدة برحمته، ويلهم عائلتها الصبر والسلوان، ويمدكم بالصحة والعزم في خدمة شعبكم، والقضية الفلسطينية العادلة."